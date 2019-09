Riešenia prezidentskej vily na Slavíne má priniesť študentská súťaž

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) – Priniesť ideové zámery možného vyriešenia reprezentatívneho sídla hlavy štátu je cieľom 25. ročníka medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva. Tohtoročným zadaním pre architektonicko-urbanistické štúdie je Prezidentská rezidencia – prezidentská vila na bratislavskom Slavíne. Tá je dlhodobo nevyužívaná a chátra.uviedla v stredu na brífingu prezidenta SR Zuzana Čaputová, ktorá nad súťažou prevzala záštitu.Hoci študentská súťaž je len ideová, bola by rada, keby sa ideový zámer stal podkladom a inšpiráciou pre reálny finálny projekt. Poukazuje na to, že otázka vyriešenia sídla hlavy štátu je dlhodobo na stole, a je potrebné urobiť prvé kroky smerujúce k tomu, aby bolo postarané o štátny majetok." poznamenala.Ideové urbanisticko-architektonické súťaže by mali podať obraz o tom, aké možnosti a potenciál poskytuje pozemok, na ktorom prezidentská vila stojí, ako aj obraz toho, či by sa mala samotná vila zrekonštruovať, pristavať alebo zbúrať a postaviť nový reprezentatívny objekt. "skonštatovala odborná garantka súťaže Ľubica Selcová z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.Zadanie bude študentom k dispozícii na začiatku zimného semestra, práce budú následne odovzdávať do konca februára 2020. Porota zložená z najvýznamnejších slovenských a českých architektov by sa mala stretnúť v marci budúceho roka, hodnotiť práce bude v troch kolách, pričom v tom poslednom určí poradie prvých desiatich najlepších prác.Prezidentka priestory vily poznala doteraz len z fotografií a videí, v stredu si ich prvýkrát pozrela aj osobne. Na otázku, ku ktorej alternatíve by sa sama priklonila, prezidentka uviedla, že nie z vizuálneho hľadiska, ale v súvislosti s faktami dispozičného riešenia, bezpečnostnej situácie a kvality a charakteru stavby sa odborníci prikláňajú skôr k zbúraniu budovy a postaveniu novej. Názor odborníkov bude podľa jej vyjadrení rešpektovať, možné návrhy má podľa nej poskytnúť práve táto študentská súťaž. Ako doplnila, zatiaľ ostáva bývať naďalej v Pezinku, iné možnosti považuje nateraz za hypotetické.Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Xella. "priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Peter Markovič s tým, že nakoniec prišla ako výzva práve prezidentská vila na Slavíne.Rezidencia na Slavíne sa však dlhodobo nevyužíva a chátra. Bývalé sídlo dozornej rady Východoslovenských železiarní so 42-árovým pozemkom kúpila kancelária prezidenta v roku 2001 za 36 miliónov korún. Ešte v tom istom roku investovala do jej rekonštrukcie a úprav viac ako 10 miliónov. Štátu slúžila len tri a pol roka, a to za čias prezidenta Rudolfa Schustera. Trojpodlažná vila má okrem reprezentatívnych priestorov a prezidentskej pracovne aj jedáleň, kuchyňu a štyri izby.