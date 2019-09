Krištáľové krídlo prichádza s novou soškou aj novou knihou

Na snímke odhalenie novej podoby sošky určenej pre laureátov Krištáľového krídla od autorov Jána Ťapáka (vpravo) a Patrika Illa (vľavo), ktorú predstavili na stretnutí porotcov ocenia Krištáľové krídlo 11. septembra 2019 v Bratislave. Uprostred autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová, spolumajiteľ zlievarenskej spoločnosti MADEKO Jakub Demáček (druhý sprava) a výkonný riaditeľ sklárne RONA Dušan Hajdík (druhý zľava). Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Na snímke vľavo slovenský herec Stanislav Štepka krstí knihu Márie Vaškovičovej (vpravo) Tradícia je putom životaschopných na stretnutí porotcov ocenení Krištáľové krídlo 11. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 11. septembra (TASR) - Krištáľové krídlo hľadá osobnosti, ktoré v roku 2019 zaznamenali výnimočné počiny. Do 20. októbra môže svojho favorita navrhnúť aj široká verejnosť. Oficiálny štart nominačnej kampane sa niekoľko rokov po sebe odohráva na prvom stretnutí členov poroty.Porota 23. ročníka Krištáľového krídla zasadla v stredu podvečer, vo svojich radoch privítala nových členov, v kategórii výtvarné umenie laureáta Jána Ťapáka, kategórii hudba laureáta Miroslava Dvorského, kategórii šport laureáta Mateja Tótha, v populárnej hudbe scenáristku Oľgu Záblackú či producenta Jaroslava Slávika.V tomto roku prichádzajú organizátori so zmenou vizuálu sošky ceny Krištáľové krídlo. Nová cena je výsledkom odbornej spolupráce dvojice výtvarných umelcov, sochára Jána Ťapáka a dizajnéra Patrika Illa. Spojenie krehkého krištáľového skla a silného bronzu vyjadruje hlbokú podstatu a myšlienku Krištáľového krídla.uviedla pre médiá autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.Pod značkou Krištáľové krídlo sa počas slávnostného večera pokrstilo v poradí už tretie knižné dielo. Kniha Tradícia je putom životaschopných spája výtvarné diela významných slovenských výtvarníkov s hlbokými životnými myšlienkami. Diela v knihe sú rozdelené do troch okruhov - laureáti, nominovaní a priatelia Krištáľového krídla.doplnila Vaškovičová. Novinku uviedol do života dlhoročný priateľ a laureát Krištáľového krídla Stanislav Štepka.Návrhy na nominácie za výnimočný počin v roku 2019 môže verejnosť posielať do 20. októbra prostredníctvom online formulára na webstránke Krištáľového krídla. Všetky zaregistrované návrhy na nominácie sú starostlivo posudzované na zasadnutiach odborných porôt. Laureáti 23. ročníka Krištáľového krídla budú vyhlásení na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční 9. februára 2020 v novej budove SND v priamom prenose na Jednotke RTVS. Nad podujatím opätovne prevzal záštitu predseda vlády SR Peter Pellegrini.