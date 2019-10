Riešenie klimatických zmien je našou spoločnou zodpovednosťou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.10.2019 (Webnoviny.sk) -Podľav Bratislave klimatická zmena akceleruje a problémom číslo jedna je sucho: "Treba povedať, že s rastúcimi teplotami klesá aj kvalita potravín. Slovensko sa tiež zaviazalo, že do roku 2050 bude uhlíkovo neutrálnou krajinou. Aktuálne sme však osemnásobne nad úrovňou dosiahnutia uhlíkovej neutrality."Klimatickú zmenu a jej vplyv na potravinársky priemysel vníma aj Tesco, obchodný reťazec, ktorý sa zameriava najmä na predaj potravín: ,,Teplotné extrémy destabilizujú výrobu potravín, ktorých výpadky majú vplyv na celý dodávateľský reťazec. V Tescu nám záleží na udržateľnej budúcnosti. V centre nášho podnikania sú potraviny a práve túto oblasť vieme najviac pozitívne ovplyvniť. V súlade s cieľom OSN 12.3 sme sa zaviazali znížiť množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach na polovicu do roku 2030. Vďaka prístupu založenému na transparentnom zverejňovaní dát a partnerstvu s Potravinovou bankou Slovenska sme tento cieľ splnili už v roku 2019," povedal na úvodTesco ako prvý reťazec začalo v roku 2017 zverejňovať údaje o množstve potravinového odpadu vo svojich prevádzkach. Za dva roky reťazec znížil množstvo potravinového odpadu o 52 percent*, čím dosiahol cieľ trvalo udržateľného rozvoja OSN 12.3 už jedenásť rokov pred termínom stanoveným OSN.,,Problém s odpadom potravín vyriešime, len ak ho budeme riešiť na úrovni celého potravinového reťazca a zároveň celého rámca udržateľného rozvoja," dodalV kontexte boja proti plytvaniu potravinami diskutovali prítomní odborníci aj o úlohe obalov pri zachovávaní kvality a čerstvosti potravín. Ako uviedol profesor"Diskusia by nemala byť o tom, či používať plasty alebo nie. Ale či a ako používať obaly, kedy sú užitočné pri ochrane potravín a kedy nie. Pri plastoch je potrebné sa pozerať na to, odkiaľ pochádzajú a kde končia.""Klimatické zmeny majú obrovský vplyv na potravinársky sektor. Už nie sú niečo vzdialené a abstraktné, sami ich na Slovensku zažívame. Globálne otepľovanie má negatívny účinok aj na potravinárstvo. Ak chceme zmierniť následky klimatických zmien, musíme každý prispieť, je to naša spoločná zodpovednosť," uzavrel diskusiu Martin Kuruc.V duchu boja s plytvaním potravinami sa niesol aj obed pre účastníkov konferencie, ktorý pre nich pripravil známy. Všetko jedlo, ktoré sa počas konferencie, neskonzumovalo, Tesco darovalo OZ Vagus na pomoc ľuďom bez domova.