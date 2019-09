Riešenie zadlženosti Devína chce Bratislava predstaviť do konca roka

Matúš Vallo, archívna snímka. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 27. septembra (TASR)- Mesto Bratislava chce do konca roka predostrieť najlepší spôsob, ako vyriešiť zadlženosť Devína, ktorá je aktuálne na úrovni 11,5 milióna eur a pre dlhy je mestská časť v nútenej správe. Vyhlásil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že už bolo prvé kolo rokovaní medzi magistrátom, devínskou samosprávou či ministerstvom financií.povedal primátor vo štvrtok (26. 9.) bratislavským mestským poslancom. Riešenie problému potvrdila aj starostka Devína Ľubica Kolková. Spresnila, že celková výška dlhu Devína je aktuálne 11,5 milióna eur, hodnota majetku mestskej časti je na nulovej úrovni, všetko s čím samospráva narába je zverené a ročný rozpočet Devína je na úrovni 800.000 eur.podotkla.Snaha Devína dostať sa z dlhov trvá už niekoľko rokov. Rokovaniami s veriteľmi počas roka 2017 dosiahla samospráva prísľub, že pri splatení sumy 6,75 milióna eur by boli všetky jej záväzky vynulované a nútená správa by mohla byť ukončená. Devín však toľko peňazí nemá, preto chcel, aby mu v tejto situácii pomohlo hlavné mesto. Naň totiž v roku 2014 prešiel legislatívnou zmenou výkon nútenej správy z ministerstva financií.V roku 2018 bratislavskí mestskí poslanci vyjadrili ochotu pomôcť mestskej časti dostať sa z nútenej správy a poverili vtedajšieho primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby v spolupráci s Devínom realizoval kroky k príprave dohody so všetkými veriteľmi mestskej časti s cieľom vyrokovať podmienky jej oddlženia. Magistrát pre TASR minulý rok uviedol, že riešenie tejto otázky je veľmi komplikované, či už po stránke finančnej legislatívy, kde primátor hovoril na túto tému s viacerými členmi vlády, ako aj v rovine dohody na úrovni samotného mesta, kde by sa na vyriešenie tohto problému vyžadoval konsenzus všetkých 17 mestských častí Bratislavy. Nesrovnal deklaroval, že mesto musí v tejto veci postupovať podľa zákona. Ochotu pomôcť Devínu dostať sa z nútenej správy vyjadril v roku 2018 aj finančník Patrik Tkáč. Devínska samospráva s finančníkom o tejto možnosti aj rokovala. V oboch možnostiach riešenia svojho dlhu však Devín nenašiel doteraz finálne riešenie.Devín je od roku 2005 v nútenej správe pre dlhy. Zadlžovanie mestskej časti sa začalo v roku 1996, keď sa vytvorila skupina, ktorá chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť.