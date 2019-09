Tanker Stena Impero opustil iránske vody

Na snímke tanker Stena Impero. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 27. septembra (TASR) - Tanker Stena Impero plaviaci sa pod britskou vlajkou, ktorý viac než dva mesiace zadržiavali pri iránskom prístave Bandar Abbás, vyplával v piatok z iránskych vôd do medzinárodných vôd Perzského zálivu. Podľa agentúr AFP a AP to oznámili miestne úrady.Zadržanie tejto lode bolo všeobecne vnímané ako odvetný krok po tom, ako úrady Gibraltáru, britského zámorského územia, zadržali 4. júla iránsky tanker Adrian Darya 1 (vtedy ešte známy ako Grace 1) pre podozrenie z prepravy ropy do Sýrie, čo by bolo porušením sankcií Európskej únie. Iránsky tanker prepustili 18. augusta po ubezpečení zo strany Iránu, že náklad nevyloží v Sýrii.Ropný tanker Stena Impero zadržali iránske revolučné gardy 19. júla vo vodách Hormuzského prielivu pri vstupe do Perzského zálivu. Teherán opakovane poprel, že by oba prípady spolu súviseli, a zadržiavanie tankera Stena Impero zdôvodňoval podozrením, že loď nereagovala na núdzové volania a vypla svoj rádiový odpovedač po tom, čo sa zrazila s rybárskym plavidlom.Švédska spoločnosť Stena Bulk, prevádzkovateľ tankera, uviedla, že si nie je vedomá porušení námorných plavidiel touto loďou a že si stojí za profesionálnym počínaním posádky. Británia vyhlásila, že Irán nemal právo brániť tankeru v ceste, a obvinila Teherán z".Začiatkom septembra Irán prepustil siedmich z 23 členov posádky tankera Stena Impero a tento pondelok vláda v Teheráne oznámila, že loď môže "" odplávať po ukončení príslušného právneho procesu.Námorný úrady iránskej provincie Hormozgán v piatkovom oznámení na svojej webovej stránke uviedli, že Stena Impero vyplávala do medzinárodných vôd o 09.00 h miestneho času (07.30 h SELČ). Upozornil tiež, že napriek povoleniu opustiť kotvisko je prípad tejto lode na iránskych súdoch naďalej otvorený.Prepustenie tankera potvrdila aj spoločnosť Stena Bulk. Jej šéf Erik Hanell uviedol, že plavidlo smeruje do Dubaja, kde posádka vystúpi a podrobí sa zdravotnej prehliadke.