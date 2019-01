Rijád prepustil sedem zajatých povstalcov. Tí prepustili Saudskoaraba

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná 31. januára (TASR) - Predstavitelia jemenských bezpečnostných síl vo štvrtok oznámili, že Saudská Arábia prepustila sedem zajatých šiitských povstalcov-húsíov a vrátila ich do jemenského hlavného mesta Saná. Ide o prvú malú výmenu zajatcov medzi oboma bojujúcimi stranami, pričom povstalci už v predchádzajúci deň prepustili jedného Saudskoaraba, píše agentúra AP.Povstalcov prevážal stredu večer Medzinárodný Červený kríž. Táto humanitárna organizácia sa postarala aj o prevoz prepusteného saudskoarabského zajatca. Húsíovia vyhlásili, že ho prepustili, lebo je chorý.Osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths privítal výmenu zajatcov - prvú od roku 2015, keď sa do občianskej vojny v Jemene a do boja proti povstalcom zapojila koalícia vedená Saudskou Arábiou.Griffiths zverejnil v sociálnych médiách odkaz:Tú oba bojujúce tábory dosiahli v decembri v Štokholme.