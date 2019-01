Testovanie piatakov z matematiky a slovenčiny: Takéto sú ich výsledky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Úspešnosť žiakov podľa kraja v teste z matematiky a v teste zo slovenského jazyka a literatúry. Foto: NÚCEM Foto: NÚCEM

Bratislava 31. januára (TASR) – Do celoslovenského testovania piatakov sa 21. novembra 2018 zapojilo 46.360 žiakov na 1487 základných školách, počas ktorého dosiahli priemerne v teste z matematiky 59,3 percenta a zo slovenského jazyka a literatúry 58,4 percenta. Vyplýva to z vyhodnotenia výsledkov Testovania 5-2018, o ktorom TASR informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Medzi výsledkami chlapcov a dievčat neboli rozdiely, ich výsledky boli porovnateľné. "uviedlo ministerstvo školstva. Najhoršie výsledky majú dlhodobo žiaci 5. ročníka z okresov Gelnica, Revúca, Rimavská Sobota a Kežmarok. Výsledky žiakov z týchto škôl sú takmer o polovicu horšie v porovnaní s výsledkami žiakov bratislavských škôl.priblížil rezort školstva.Podľa liberálov Testovanie 5 opäť potvrdilo značné regionálne rozdiely na Slovensku, ktoré naznačujú, že v oblastiach s vyšším príjmom a zamestnanosťou sa žiakom darí lepšie ako v oblastiach, kde je nižšia priemerná mzda a vyššia nezamestnanosť.Žiaci Bratislavského a Trenčianskeho kraja dosiahli významne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer v matematike. Výsledky žiakov Prešovského a Košického kraja boli významne horšie ako celoslovenský priemer.uviedlo ministerstvo školstva.Z hľadiska analýz výsledkov na celoslovenskej úrovni dosiahli žiaci v teste z matematiky najvyššiu úspešnosť v úlohách z prvého tematického okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami. "priblížilo ministerstvo.V teste zo slovenčiny boli pre piatakov problematické prevažne otvorené úlohy, kde mali žiaci napísať krátku odpoveď.doplnil rezort školstva.Piataci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. Z celkového počtu piatakov bolo testovaných aj 3299 žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí mali upravené podmienky testovania v závislosti od typu postihnutia. Na testovaní sa zúčastnilo aj 2041 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 126 cudzincov.