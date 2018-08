Rinkevičs: Riziko brexitu bez dohody je v súčasnosti 50 ku 50

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Riga 15. augusta (TASR) - Riziko, že Británia nedosiahne s Európskou úniou (EÚ) dohodu o podmienkach svojho odchodu z bloku do konca marca budúceho roka, je v súčasnosti 50 ku 50. Uviedol to v stredu v rozhovore pre britskú rozhlasovú a televíznu stanicu BBC lotyšský minister zahraničných Edgars Rinkevičs.Do brexitu zostáva už menej ako osem mesiacov a vláda v Londýne sa musí ešte s EÚ dohodnúť na tzv. rozvode. Obe strany zároveň zintenzívnili aj prípravy na možný odchod Spojeného kráľovstva z európskeho bloku bez formálnej dohody.BBC sa Rinkevičsa pred stretnutím s britským ministrom zahraničných vecí Jeremym Huntom spýtala, aké je podľa neho riziko, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu do 29. marca 2019. "Úprimne, v tomto bode by som to ohodnotil 50 na 50," odpovedal.Hunt pricestoval na návštevu Lotyšska v rámci trojdňového turné po európskych hlavných mestách.Britský minister už v utorok (14.8.) v Helsinkách skonštatoval, že riziko brexitu bez dohody sa zvyšuje a každý by sa mal pripraviť aj na možnosť. A v Rige povedal, že by boloak by rokovania o brexite uviazli a obom stranám sa nepodarilo dosiahnuť dohodu pred odchodom Británie z EÚ.vyhlásil a dodal, že čoraz viac európskych krajínRokovania o brexite uviazli pre spor o tom, o aké tesné ekonomické väzby s EÚ by sa mala Británia snažiť po svojom vystúpení z bloku. To zvyšuje obavy, že sa do marca 2019 nepodarí dosiahnuť žiadnu dohodu.