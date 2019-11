Rivlin požiadal parlament, aby našiel nového premiéra

Na snímke izraelský prezident Reuven Rivlin vystupuje z lietadla na letisku Palm v indickom Naí Dillí 14. novembra 2016. Rivlin priletel na osemdňovú návštevi Indie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 21. novembra (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin požiadal vo štvrtok parlament, aby našiel nového premiéra a krajina sa tak vyhla predčasným parlamentným voľbám. Informovala o tom agentúra AFP.Rivlin pristúpil k tomuto kroku, pretože dosluhujúci premiér Benjamin Netanjahu ani jeho politický rival Benny Ganc nedokázali zostaviť novú vládu." vyhlásil Rivlin deň po tom, ako Ganc priznal, že ani on nie je schopný zostaviť koaličnú vládu.Ganc v stredu prezidentovi telefonicky oznámil neúspech koaličných rozhovorov, ktoré viedol so Netanjahuovou stranou Likud, ako aj pravicovou stranou Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Avigdora Liebermana.Ganc sa o zostavenie vlády pokúšal ako druhý v poradí po Netanjahuovi, ktorého snahy o vytvorenie koalície takisto neuspeli.Po prvý raz v dejinách 120-členného izraelského parlamentu (Knesetu) bude mať niektorý z jeho poslancov vrátane Ganca a Netanjahua 21 dní na to, aby získal podporu 61 zákonodarcov a mohol sa pokúsiť zostaviť koaličnú vládu.Pokiaľ by sa v Izraeli predsa konali ďalšie parlamentné voľby, boli by v poradí tretími v priebehu 12 mesiacov.