Najvyšší súd: Obvinení takáčovci zostávajú vo väzbe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Obvinení 13 členovia bratislavskej skupiny takáčovcov, ktorých príslušníci NAKA zadržali v októbri v rámci akcie Apač, zostávajú vo väzbe. Rozhodol o tom vo štvrtok Najvyšší súd (NS) SR na svojom neverejnom zasadnutí. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.uviedla pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Rozhodovanie senátu NS SR trvalo necelé dve hodiny. Krátko pred 08.00 h príslušníci zásahovej jednotky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na zasadnutie napokon eskortovali jedného z obvinených takáčovcov.Skupinu 13 obvinených zobral do väzby sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, 30. októbra. Sudca vtedy neprijal písomný sľub obvinených a väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil. Súd neprijal ani ponuku peňažnej záruky pri jednom z obvinených. Rozhodnutie nebolo právoplatné, pretože prokurátor, ako aj obvinení podali proti nemu sťažnosť.Muži sú obvinení z rôznej násilnej trestnej činnosti, ako založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, hrubý nátlak, vydieranie a iné. Je medzi nimi aj obhajca z Bratislavy, ktorý mal byť podľa polície činný pre skupinu a čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vydierania a návodu na krivú výpoveď.Medzi obvinenými sú aj Marián G. a Patrik V., ktorí v minulosti čelili s ďalšími troma obžalovanými na Okresnom súde Bratislava I obžalobe v prípade dvoch mafiánskych vrážd. Podľa obžaloby mali v júni 2004 zastreliť údajného bosa konkurenčného gangu sýkorovcov Petra Havasiho, prezývaného Havel, pod bratislavským Prístavným mostom.Pri streľbe zomrel aj jeho ochrankár Gejza Vesprémy. Karola Patasyho staršieho zase mali zavraždiť v januári nasledujúceho roka. Napokon ich prvostupňový súd, ako aj finálne Krajský súd (KS) v Bratislave v roku 2016 definitívne oslobodil spod obžaloby.V najbližšom období by mal NS SR rozhodovať aj o väzobnom stíhaní samotného bosa skupiny Ľubomíra K., prezývaného Kudla. Toho zobral do väzby ŠTS zase na začiatku novembra. Podľa polície si mal Kudla v roku 2006 objednať vraždu Romana Krajčiho, ktorého mala v Prievidzi zavraždiť zločinecká skupina, tzv. šátorovci.Ľubomíra K. a ďalších 12 členov skupiny zadržala polícia už na začiatku roka 2017. Obvinila ich vtedy z viacerých trestných činov. Napokon sa Kudla dostal v roku 2017 po rozhodnutí ŠTS na slobodu na kauciu vo výške 100.000 eur.Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, ale aj v Petržalke a v centre hlavného mesta od 90. rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby, ale aj herne a iné. Neskôr začali pôsobiť aj na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Po smrti zakladateľa skupiny Jána Takáča v júli 2003, zavraždení Róberta Pála a Jozefa Surovčíka v Senci sa stal údajným bosom skupiny Ľubomír K.