Riziko kybernetických útokov s neuvedomujú malé a stredné podniky

Na snímke obrazovka počítača po kybernetickom útok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. októbra (TASR) – Malé a stredné podniky (MSP) si často neuvedomujú riziko kybernetických útokov. Jedným z dôvodov nedostatočnej ochrany v tejto oblasti sú aj financie. V súčasnosti pritom narastá počet útokov, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie. Na utorkovom stretnutí spojenom s diskusiou o tejto téme to uviedli odborníci na IT bezpečnosť.Počet kybernetických útokov stále stúpa.ozrejmil Lukáš Zeman zo spoločnosti Veracomp Slovakia, ktorá je IT distribútorom s pridanou hodnotou. Kvalita útokov podľa neho narastá a ich cena ide rapídne dole.dodal.Väčšina MSP však naráža na problém financovania infraštruktúry, ktorá má chrániť komunikáciu firmy.poznamenal Adrián Klusa zo spoločnosti Slovanet, ktorá patrí medzi celoslovenských operátorov a je zameraná práve na biznis segment. Ak niekto vybudoval firmu v čase, keď ešte kybernetické útoky neboli, zároveň podľa neho zastávajú názor, že podobné riziko neexistuje. "podotkol.Pokiaľ sa útočníci rozhodnú, že chcú poškodiť nejakú spoločnosť, tak to podľa Zemana aj spravia. Dôležité sú však náklady, ktoré na to musia vynaložiť.priblížil.Medzi najčastejší typ útokov podľa Klusa patrí phishing. Útočník sa týmto spôsobom dokáže dostať do počítača a môže sa dostať aj do celej siete.skonštatoval Zeman.Ďalším typom sú DDoS útoky.uviedol Klusa s tým, že častým je aj ransomvér.Fungovanie firmy dokáže podľa Klusa zabezpečiť niekoľko krokov, pričom najdôležitejším je, aby sa zamestnanci správali zodpovedne na internete v komunikácii s vonkajším svetom. Potrebná je aj infraštruktúra, ktorá musí byť aktuálna, a tiež niekto, kto sa o infraštruktúru stará.