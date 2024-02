Robbie Williams, britský popový spevák a skladateľ, oslavuje 50 rokov

Hviezdny britský spevák a skladateľ Robbie Williams bude mať v utorok 13. februára 50 rokov. Veľký úspech dosiahol už ako člen skupiny Take That, ktorý ešte znásobil na sólovej dráhe od roku 1996. Svedčí o tom 18 cien Brit Awards a štyri ocenenia ako Najlepší britský mužský interpret.





Robbie Williams, celým menom Robert Peter Williams, sa narodil 13. februára 1974 v Stoke on Trent do rodiny Petra a Janet Williamsovcov, ktorí viedli krčmu s názvom Red Lion v Bursleme. Chodil do katolíckej školy, kde účinkoval vo viacerých školských hrách.Mal šestnásť, keď v roku 1990 prišiel do skupiny Take That, ktorú založil v roku 1990 manažér Nigel Martin-Smith. Robbie bol najmladším z pätice jej členov. V auguste 1992 vydali prvý album s názvom Take That And Party. Robbie nahral so skupinou prvé tri albumy a v júli 1995 odišiel. V roku 2005 mal premiéru televízny dokument Take That: For the Record o tejto chlapčenskej skupine. V júli 2010 sa do skupiny vrátil, po roku z nej opäť odišiel.Na sólovej dráhe vydal v septembri 1997 prvý album s názvom Life Thru a Lens. Ten sa dostal na prvú pozíciu v rebríčku, hitom z neho bola skladba Angels. Jeho druhý album I've Been Expecting You vyšiel v októbri 1998 a rovnako sa dostal na prvú pozíciu. Dve skladby z neho, Millenium a She's The One sa dostali na prvé miesto v singlovej hitparáde. Úspech mu priniesol aj album Escapology, prvý v hitparáde, jeho predaj prekročil hranicu sedem miliónov nosičov.Na svojom konte má dnes dvanásť sólových štúdiových albumov, najnovší The Christmas Present vydal v novembri 2019. Jedenásť z nich sa dostalo na prvé miesto rebríčka. V septembri 2022 vyšla kompilácia XXV, ktorá mapuje 25 rokov jeho sólovej dráhy. Šesť jeho albumov patrí medzi 100 najpredávanejších albumov v Spojenom kráľovstve.V singlovej TOP 40 hitparáde mal doposiaľ tridsaťštyri piesní, sedem z nich na prvom mieste.V rámci Let Me Entertain You Tour koncertoval Robbie Williams 18. apríla 2015 aj v Bratislave. Spieval na slávnostnom otvorení majstrovstiev sveta vo futbale na moskovskom štadióne v Lužnikách 14. júna 2018. V roku 2006 sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov za predaj 1,6 milióna vstupeniek za jediný deň počas turné Close Encounters Tour.