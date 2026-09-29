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29. septembra 2026
Robbie Williams na Colours of Ostrava privezie aktuálny album Britpop, ale pripomenie aj 30 rokov od vydania debutu s hitom Let Me Entertain You
Robbie Williams je prvým prvým oznámeným menom programu 24. ročníka Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční od 21. do 24. júla 2027. Britský spevák, hudobník a jeden z najväčších showmanov svojej ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Robbie Williams je prvým prvým oznámeným menom programu 24. ročníka Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční od 21. do 24. júla 2027.
Britský spevák, hudobník a jeden z najväčších showmanov svojej generácie vystúpi v stredu 21. júla 2027 v industriálnom areáli Dolných Vítkovíc. Robbie Williams je prvým oznámeným menom programu 24. ročníka Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční od 21. do 24. júla 2027.
Do Ostravy privezie svoj aktuálny album Britpop, ale pripomenie aj tridsať rokov od vydania svojho debutu s hitom Let Me Entertain You. Počas troch dekád sa stal jednou z najvýraznejších osobností britskej populárnej hudby a nekorunovaným kráľom zábavy živých vystúpení.
Robbie Williams patrí k umelcom, ktorých meno presahuje hranice hudobného žánru i generácií. Na scéne sa pohybuje od roku 1990, keď ako šestnásťročný nastúpil do boybandu Take That. Po odchode z kapely v roku 1995 sa vydal na sólovú dráhu a už o rok neskôr začal písať ďalšiu kapitolu kariéry, ktorá z neho urobila jednu z najúspešnejších britských popových hviezd.
Jeho sólový debut Life Thru A Lens vyšiel v roku 1997 a priniesol okrem iného skladby Angels a Let Me Entertain You, ktoré sa stali najväčšími hitmi a stálicami spevákovho repertoáru. Ten následne doplnili singly ako Millennium, Rock DJ, Supreme, Feel alebo She’s The One. Robbie Williams má na konte trinásť štúdiových albumov, šestnásť albumov na prvom mieste britského albumového rebríčka, rekordných osemnásť Brit Awards a stovky vypredaných koncertov.
„Robbie Williams je pre mňa predovšetkým persona. Je to človek, ktorého poznáte, aj keď možno nie ste jeho fanúšikom. Za viac ako tri desaťročia dokázal zostať relevantný, meniť sa, prekvapovať a pritom si zachovať vlastnú tvár. A práve takéto osobnosti chceme na Colours privážať. Umelcov, ktorí majú za sebou silný príbeh, veľké piesne a zároveň dokážu vytvoriť okamih, ktorý si človek zapamätá aj dlho po skončení koncertu,“ hovorí umelecký riaditeľ Colours of Ostrava Filip Košťálek.
Robbie Williams je zároveň mimoriadne silnou koncertnou osobnosťou. Po samostatných koncertoch v Prahe pôjde o jeho českú festivalovú premiéru.
Jeho živé vystúpenia dlhodobo stoja na kombinácii hudobného programu, energie, humoru, nadhľadu a priameho kontaktu s publikom. Jedným z vrcholov jeho koncertnej kariéry boli napríklad tri vypredané koncerty v Knebworthe v roku 2003, ktoré počas jediného víkendu navštívilo 375 tisíc ľudí. O tri roky neskôr potom jeho turné Close Encounters vytvorilo rekord v počte vstupeniek predaných počas jediného dňa.
„Robbieho charizma sa vám zaryje pod kožu od prvej sekundy, keď sa objaví na pódiu v žiare reflektorov. Na jeho koncert som šiel v pozícii absolútneho nefanúšika. Po deväťdesiatich minútach som však odchádzal ako podporovateľ a jeho šou odporúčam všetkým svojim známym. Je to ako keď sa v kinách objaví kvalitná komédia, ktorá vás pobaví, ale zanechá vo vás niečo viac než len smiech. Po tomto koncerte si budete priať, aby tá chvíľa neskončila. A hity z koncertu si budete pospevovať aj ďalší týždeň. Robbie Williams je už dnes legendou, ktorá je nielen hviezdou hudobných rebríčkov, ale aj skvelým rozprávačom a entertainerom,“ dopĺňa Filip Košťálek.
Robbie Williams je prvým ohláseným interpretom 24. ročníka Colours of Ostrava. Festival sa v roku 2027 opäť uskutoční v Dolných Vítkoviciach, kde sa bývalé železiarne stávajú kulisou pre koncerty svetových i domácich hviezd, jedinečné a rôznorodé formy a žánre hudby, divadla, umenia a debát.
V histórii sa na festivale predstavili osobnosti a interpreti ako Bob Geldof, Sinéad O’Connor, Björk, Sting, Iggy Pop, Alanis Morissette, Tame Impala, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Sigur Rós, N.E.R.D. alebo The Cure. Chystaný ročník sa uskutoční od 21. do 24. júla 2027.
Súčasťou pripravovaného ročníka bude aj inšpiratívne diskusné fórum Meltingpot, ktoré sa verejnosti predstaví po desiatykrát.
V prvej polovici októbra odštartuje predpredaj Meltingpot Priority Passov. Ich držitelia získajú okrem výhod spojených s programom fóra aj voľný prístup na festivalový kanál HeroHero, kde sa budú postupne objavovať prvé záznamy debát z tohtoročného ročníka. Priority Pass je rozšírením festivalovej vstupenky a ponúka napríklad prednostný vstup na diskusné scény a ďalšie súvisiace benefity. Tohtoročnú kapacitu návštevníci vypredali ešte pred začiatkom podujatia.
Vstupenky na Colours of Ostrava 2027 sú už v predaji na oficiálnom webe festivalu. V súčasnosti sú klasické štvordňové vstupy dostupné za 4 190 Kč. Fresh ticket určený všetkým od 16 do 21 rokov vyjde na 2690 Kč, deti nad 140 centimetrov a do 15 rokov majú vstupné za 1690 Kč. Všetky aktuálne informácie vrátane nákupu vstupeniek nájdu záujemcovia na stránke colours.cz.
Zdroj: SITA.sk - Robbie Williams na Colours of Ostrava privezie aktuálny album Britpop, ale pripomenie aj 30 rokov od vydania debutu s hitom Let Me Entertain You © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský spevák, hudobník a jeden z najväčších showmanov svojej generácie vystúpi v stredu 21. júla 2027 v industriálnom areáli Dolných Vítkovíc. Robbie Williams je prvým oznámeným menom programu 24. ročníka Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční od 21. do 24. júla 2027.
Do Ostravy privezie svoj aktuálny album Britpop, ale pripomenie aj tridsať rokov od vydania svojho debutu s hitom Let Me Entertain You. Počas troch dekád sa stal jednou z najvýraznejších osobností britskej populárnej hudby a nekorunovaným kráľom zábavy živých vystúpení.
Na scéne od roku 1990
Robbie Williams patrí k umelcom, ktorých meno presahuje hranice hudobného žánru i generácií. Na scéne sa pohybuje od roku 1990, keď ako šestnásťročný nastúpil do boybandu Take That. Po odchode z kapely v roku 1995 sa vydal na sólovú dráhu a už o rok neskôr začal písať ďalšiu kapitolu kariéry, ktorá z neho urobila jednu z najúspešnejších britských popových hviezd.
Jeho sólový debut Life Thru A Lens vyšiel v roku 1997 a priniesol okrem iného skladby Angels a Let Me Entertain You, ktoré sa stali najväčšími hitmi a stálicami spevákovho repertoáru. Ten následne doplnili singly ako Millennium, Rock DJ, Supreme, Feel alebo She’s The One. Robbie Williams má na konte trinásť štúdiových albumov, šestnásť albumov na prvom mieste britského albumového rebríčka, rekordných osemnásť Brit Awards a stovky vypredaných koncertov.
„Robbie Williams je pre mňa predovšetkým persona. Je to človek, ktorého poznáte, aj keď možno nie ste jeho fanúšikom. Za viac ako tri desaťročia dokázal zostať relevantný, meniť sa, prekvapovať a pritom si zachovať vlastnú tvár. A práve takéto osobnosti chceme na Colours privážať. Umelcov, ktorí majú za sebou silný príbeh, veľké piesne a zároveň dokážu vytvoriť okamih, ktorý si človek zapamätá aj dlho po skončení koncertu,“ hovorí umelecký riaditeľ Colours of Ostrava Filip Košťálek.
Energia, humor a kontakt s publikom
Robbie Williams je zároveň mimoriadne silnou koncertnou osobnosťou. Po samostatných koncertoch v Prahe pôjde o jeho českú festivalovú premiéru.
Jeho živé vystúpenia dlhodobo stoja na kombinácii hudobného programu, energie, humoru, nadhľadu a priameho kontaktu s publikom. Jedným z vrcholov jeho koncertnej kariéry boli napríklad tri vypredané koncerty v Knebworthe v roku 2003, ktoré počas jediného víkendu navštívilo 375 tisíc ľudí. O tri roky neskôr potom jeho turné Close Encounters vytvorilo rekord v počte vstupeniek predaných počas jediného dňa.
„Robbieho charizma sa vám zaryje pod kožu od prvej sekundy, keď sa objaví na pódiu v žiare reflektorov. Na jeho koncert som šiel v pozícii absolútneho nefanúšika. Po deväťdesiatich minútach som však odchádzal ako podporovateľ a jeho šou odporúčam všetkým svojim známym. Je to ako keď sa v kinách objaví kvalitná komédia, ktorá vás pobaví, ale zanechá vo vás niečo viac než len smiech. Po tomto koncerte si budete priať, aby tá chvíľa neskončila. A hity z koncertu si budete pospevovať aj ďalší týždeň. Robbie Williams je už dnes legendou, ktorá je nielen hviezdou hudobných rebríčkov, ale aj skvelým rozprávačom a entertainerom,“ dopĺňa Filip Košťálek.
Inšpiratívne diskusné fórum Meltingpot
Robbie Williams je prvým ohláseným interpretom 24. ročníka Colours of Ostrava. Festival sa v roku 2027 opäť uskutoční v Dolných Vítkoviciach, kde sa bývalé železiarne stávajú kulisou pre koncerty svetových i domácich hviezd, jedinečné a rôznorodé formy a žánre hudby, divadla, umenia a debát.
V histórii sa na festivale predstavili osobnosti a interpreti ako Bob Geldof, Sinéad O’Connor, Björk, Sting, Iggy Pop, Alanis Morissette, Tame Impala, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Sigur Rós, N.E.R.D. alebo The Cure. Chystaný ročník sa uskutoční od 21. do 24. júla 2027.
Súčasťou pripravovaného ročníka bude aj inšpiratívne diskusné fórum Meltingpot, ktoré sa verejnosti predstaví po desiatykrát.
V prvej polovici októbra odštartuje predpredaj Meltingpot Priority Passov. Ich držitelia získajú okrem výhod spojených s programom fóra aj voľný prístup na festivalový kanál HeroHero, kde sa budú postupne objavovať prvé záznamy debát z tohtoročného ročníka. Priority Pass je rozšírením festivalovej vstupenky a ponúka napríklad prednostný vstup na diskusné scény a ďalšie súvisiace benefity. Tohtoročnú kapacitu návštevníci vypredali ešte pred začiatkom podujatia.
Vstupenky na Colours of Ostrava 2027 sú už v predaji na oficiálnom webe festivalu. V súčasnosti sú klasické štvordňové vstupy dostupné za 4 190 Kč. Fresh ticket určený všetkým od 16 do 21 rokov vyjde na 2690 Kč, deti nad 140 centimetrov a do 15 rokov majú vstupné za 1690 Kč. Všetky aktuálne informácie vrátane nákupu vstupeniek nájdu záujemcovia na stránke colours.cz.
>>> Rozhovor SITA o Colours of Ostrava 2026
Zdroj: SITA.sk - Robbie Williams na Colours of Ostrava privezie aktuálny album Britpop, ale pripomenie aj 30 rokov od vydania debutu s hitom Let Me Entertain You © SITA Všetky práva vyhradené.
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