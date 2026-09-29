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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
29. septembra 2026
Sériová vrahyňa + agent FBI = Pomsta je krvavá 2
Čo sa stane, keď sa agent FBI zamiluje do ženy, ktorá je zároveň jeho najväčším vyšetrovaným prípadom? Sériovou vrahyňou, ktorá vraždí mužov z pomsty?
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V záverečných častiach série Pomsta je krvavá 2 sa Lana vracia domov a riziko už nemôže byť vyššie.
Pomsta je krvavá stavia na konflikte medzi spravodlivosťou a osobnou odplatou. Lana má svoj vlastný morálny kompas a jej cesta je poháňaná traumou, hnevom a rozhodnutím vyrovnať účty s ľuďmi, ktorí jej kedysi zničili život. Preto sa 10 rokov pripravovala na krvavú pomstu, trénovala, učila sa a zocelila natoľko, že je prakticky nedostihnuteľná.
Alebo žeby napokon došlo aj na ňu?
Logan zasa predstavuje úplne inú predstavu spravodlivosti. Ako agent FBI verí v zákon a v pravidlá. Čím bližšie sa dostáva k rozuzleniu, tým nebezpečnejšia sa stáva otázka, čo urobí, keď zistí, koho vlastne celé mesiace hľadá.
Že jeho milovaná Lana je vlastne žena, ktorá zabíja a mstí sa brutálnym spôsobom.
Situáciu navyše komplikuje samotné Delaney Grove. Korupcia šerifa a jeho ľudí, mocenské záujmy a zásahy z vyšších miest vytvárajú prostredie, v ktorom ani policajný odznak nemusí znamenať, že stojíte na strane spravodlivosti.
Popri kriminálnej zápletke zostáva dôležitou súčasťou príbehu aj vzťah Lany a Logana. Ich romantická linka je o to napätejšia, že vy viete niečo, čo Logan stále nevie.
On ju miluje. A zároveň ju hľadá....teda sériového vraha.
Ona to pred ním šikovne skrýva...ale bude mať stále šťastie?
Práve toto tajomstvo dáva ich vzťahu ďalší rozmer. Nejde iba o romantiku medzi dvoma ľuďmi, ale o stret dvoch svetov – zákona a pomsty. Autorka výborne dokázala kriminálnu zápletku spojiť s príbehom lásky bez toho, aby jeden prvok úplne pohltil druhý.
Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta Vlado Kobielsky:
Séria Pomsta je krvavá je pritom výrazná aj štýlom. Striedanie pohľadov Lany a Logana udržiava príbeh v pohybe a umožňuje sledovať rovnaké udalosti z dvoch úplne odlišných perspektív. Stretáva sa tu brutalita s humorom, napätie s vášňou a temná téma pomsty s literárnymi či filmovými odkazmi. Telá pribúdajú, no nechýbajú ani Shakespeare, Voltaire a ďalšie citáty, ktoré vytvárajú nezvyčajný kontrast k drsnému svetu príbehu.
Z anglického originálu preložila Anna Kompasová.
Milan Buno, knižný publicista
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