Robert Fico pripúšťa, že by v rámci konsolidačného balíčka ešte mohli zmeniť navrhovanú daň za knihy aj daň za ubytovanie

Podľa Fica opozícia na spoločnom stretnutí na úrade vlády nepreukázala, ako by konsolidovala lepšie.

Robert Fico tvrdí, že na stretnutí ku konsolidácii nepočuli od PS a KDH „nič konkrétne“. To, že opoziční lídri prišli na schôdzku na úrad vlády, podľa premiéra znamená, že opozícia tiež uznáva potrebu konsolidovať.

„Musíme niekde nájsť 2,7 miliardy eur,“ povedal ku konsolidačným opatreniam Fico.

Fico tvrdí, že nemá žiaden problém so zmrazením platov členov vlády a poslancov. Po rokovaní s opozičnými stranami vyhlásil, že to bolo jediné konkrétne opatrenie, ktoré predstavili. Ušetrili by sa podľa neho len dva milióny eur.

Platy ministrov Ficova vláda zvýšila tento rok, obišla aj pravidlá dlhovej brzdy, podľa ktorej sa zmrazenie vzťahuje iba na základný plat, nie na takzvané paušálne náhrady.

Príjmy členov kabinetu stúpli zhruba dvojnásobne, ministri zarábajú približne 9-tisíc eur mesačne.

Opozícia sa pri kritike konsolidačného balíka zamerala aj na to, že si členovia Ficovej vlády zvýšili platy. Návrh na ich zmrazenie v parlamente ohlásilo aj hnutie Slovensko, ktoré na rokovania s Ficom nebolo pozvané.

Kabinet schválil opatrenia za 2,7 miliardy eur, najväčšiu časť má priniesť zvýšenie DPH a daň z finančných transakcií.

Predseda PS Michal Šimečka, naopak, po stretnutí povedal, že vláda nemala reálny záujem konzultovať s opozíciou konsolidačné opatrenia a že žiadna z ich požiadaviek k šetreniu nebola prijatá.

V každej rodine sú hádky, zareagoval premiér Robert Fico na spory Hlasu a SNS. Viac situáciu v koalícii nekomentoval.

KDH na rokovaní s premiérom predstavilo svojich 5 konsolidačných návrhov, medzi nimi napríklad zníženie počtu zamestnancov vo verejnom sektore či zlepšenie výberu daní.

Predseda KDH Milan Majerský dúfa, že Fico si návrhy osvojí. „Vypočuli sme sa navzájom, loptička je teraz na ich strane,“ uviedol. Podľa hnutia malo zmysel prijať pozvanie premiéra na rokovanie.