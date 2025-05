Robert Fico vyhlásil, že existuje obrovský záujem znovu postaviť železnú oponu

Povedal, že bude robiť všetko preto, aby Slovensko nebolo súčasťou tejto „železnej opony“ a hľadalo v nej „dvere“ na spoluprácu.

Fico tvrdí, že aj jeho piatková cesta do Moskvy je súčasťou tohto odporu. Podľa neho je prejavom železnej opony aj to, že sa nedá priamo letieť do Ruska. Letecké spojenie zo štátov Európskej únie sa prerušilo po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

„Keď som letel do Moskvy v decembri minulý rok, neveril som vlastným očiam, musel som letieť do Turecka a potom som sa cez Košice znovu vracal oblúkom skoro okolo celého sveta,“ povedal Fico v Michalovciach.

Do Ruska neletel vládnym špeciálom a dlhodobo odmieta prezradiť detaily o tejto návšteve. Úrad vlády na začiatku januára označil premiérovu cestu za súkromnú a informoval, že nebola hradená z verejných peňazí. V januári na európskom výbore Fico naznačil, že letel cez Istanbul.

Premiér sa počas prejavu priamo obrátil aj k ruskému veľvyslancovi Igorovi Bratčikovi a poďakoval sa mu za spoluprácu pri obnove cintorínov. „Som veľmi rád, že som medzi normálnymi ľuďmi. Nie často máme takú príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí presne vedia, čo sa dialo v rokoch 1941 až 1945,“ hovoril Fico.

Viackrát bez bližšieho kontextu hovoril o snahe zmeniť históriu, podobne ako Tibor Gašpar minulý týždeň počas prejavu na konferencii vo Volgograde.

„Môžu nám púšťať akékoľvek filmy, môžu nám rozprávať, čo len chcú, my dobre vieme, odkadiaľ prišla sloboda. Tá sloboda prišla z východu,“ dodal premiér v utorok na cintoríne, kde je pochovaných viac ako 17-tisíc vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní na území Slovenska.

„Všimnite si, ako robia všetko, aby nám historickú pravdu vymazali z našich hláv,“ povedal Fico. Podľa neho sú v mediálnom priestore informácie, ktoré nezodpovedajú historickej pravde. Podrobnosti neuviedol.

„Keď sa robia spomienky na 2. svetovú vojnu, my nemôžeme byť neutrálni. Buď sa postavíme na stranu víťazov 2. svetovej vojny, a vieme, kto tým víťazom bol na území Slovenska a Československa, alebo sa postavíme na stranu fašistov“.

Fico priamo nespomenul ruskú agresiu proti Ukrajine, viackrát hovoril len o „súčasných svetových udalostiach“, ktoré podľa neho nemajú spoločné nič s tým, čo sa dialo v rokoch 1941 až 1945. Vyhlásil tiež, že všetci si želajú mier a nikto nechce vojnu.

Premiér kritizoval aj snahu Európskej komisie investovať 800 miliárd eur do zbrojenia. Plán v marci na samite v Bruseli podporil aj on.

Svoj prejav ukončil zvolaním „Nech žije Slovenská republika, nech žije slávna Červená armáda.“