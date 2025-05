Slovensko môže prísť o stovky miliónov. Dôvodom je podľa Demokratov Ficov pakt s Orbánom – VIDEO

Peniaze by mohli slúžiť na zdravotníctvo alebo zrušenie daní

Orbán blokuje 250 miliónov eur

6.5.2025 (SITA.sk) - Pakt predsedu vlády SR Roberta Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána stojí 250 miliónov eur a hrozí strata ďalších 200 miliónov ročne. Upozornila na to strana Demokrati , ktorá kritizuje, že sa predseda vlády Fico chváli nadštandardnými vzťahmi s Maďarskom.Výsledkom však podľa Demokratov je, že maďarský premiér Orbán blokuje Slovensku preplatenie 250 miliónov eur za stíhačky MiG-29 a ďalšiu vojenskú pomoc poskytnutú Ukrajine . „Ďalších 200 miliónov eur ročne zrejme plánujú odovzdať Maďarsku v podobe Slovenskom vyprodukovanej zelenej energie,“ dodali Demokrati a vyzvali Fica, aby začal rokovať s Orbánom.„Ak by SR tieto financie získala, mohla by okamžite zrušiť transakčnú daň alebo opraviť nemocnice po celej krajine,“ vyhlásila strana. Demokrati dali do pozornosti materiál z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca . Materiál sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní a podľa slov Demokratov potvrdzuje, že využiteľnosť vojenského materiálu, ktorý Ukrajine za náhradu darovala ešte vláda Eduarda Hegera (Demokrati), bola už značne obmedzená.Predseda strany Demokrati a exminister obrany Jaroslav Naď opätovne zdôraznil, že vojenský materiál, ktorý darovali za náhradu Ukrajine, bol pre SR už ťažko využiteľný. „A čo celý národ mesiace, a najmä pred voľbami počúval od Fica, Petra Pellegriniho či Matúša Šutaja Eštoka ? Že S-300 a MiG-y boli v perfektnom stave, plne použiteľné a funkčné. Sú to obyčajní klamári, ktorých usvedčil vlastný podpredseda vlády,“ vyhlásil Naď a priblížil, že v dokumente sa píše, že SR môže za pomoc Ukrajine získať 327 miliónov eur.Ako upozornil, premiér hovorí o nadštandardných vzťahoch s Maďarskom, ktoré však všetkých stoja 250 miliónov eur. Tieto peniaze totiž blokuje Orbán za stíhačky MiG-29 Demokrati navyše tvrdia, že SR môže prísť aj o ďalších 200 miliónov eur, ktoré vláda môže odovzdať Maďarsku. „Už mesiace počúvame o rokovaniach ministra životného prostredia Tomáša Tarabu s Maďarskom, súčasťou ktorých môže byť odovzdanie alebo pre Slovensko mimoriadne nevýhodne odpredanie našej zelenej energie vyrobenej v Gabčíkove . Je namieste, aby premiér a minister už konečne odpovedali, či je tento zámer, pri ktorom môžeme prísť o 200 miliónov eur ročne, reálny,“ vyhlásil Michal Kiča Podbredseda Demokratov Eduard Heger dodal, že Fico škodí reputácií a ekonomickej kondícii Slovenska. „Za týchto takmer 500 miliónov eur by mohli byť opravené slovenské nemocnice, každé dieťa by mohlo mesačne dostávať príspevok vo výške niekoľko desiatok eur počas celého roka, alebo by mohla byť okamžite zrušená hlúpa transakčná daň,“ zdôraznil Kiča s tým, že Fico by mal urýchlene vyzvať Orbána, aby prestal blokovať 250 miliónov eur za stíhačky. Súčasne premiéra vyzval, aby ani neuvažoval o tom, že daruje zelenú energiu Maďarsku.