Robert Kaliňák je za to, aby sa novým predsedom parlamentu stal Andrej Danko z SNS

Miesto podľa koaličnej zmluvy patrí Hlasu. „Ja si myslím, že pre stabilitu a vyváženosť koalície je to dobrý návrh. Podporuje ho tak Robert Fico ako aj ja. Andrej Danko bol dobrý predseda parlamentu,“ povedal Kaliňák.

„Rozumiem a viem presne, čo píše koaličná zmluva, ale rodila sa v čase, keď sme ešte nemali nového prezidenta, kde sa takisto tá podpora nejako kreovala,“ uviedol Kaliňák v RTVS. V prípade zvolenia Danka podľa neho „koaličná zmluva môže alebo nemusí byť otvorená, dohoda je nad samotné písmo“.

Kaliňák povedal, že chcú stabilitu v koalícii, preto sa prikláňajú k Dankovi, hoci Hlas na pozíciu nominoval Richarda Rašiho. „Dlhodobo neobsadené miesto by nebolo dobré. Nemá to prečo poškodiť Hlasu, ani SNS, je to riešenie, kde každý prejaví záujem mať stabilitu.“ Kaliňák povedal, že koalícia chce túto tému uzavrieť do konca júna.