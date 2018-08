Robert Redford sa naposledy ukáže vo filme o úteku z väzenia, s kariérou herca končí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. augusta (SITA) - Americký herec Robert Redford v pondelok oznámil, že končí s hereckou kariérou, a jeho najnovší film The Old Man and The Gun, ktorý sa dostane do kín v septembri, bude posledným, v ktorom sa predstaví ako herec. Redford to prezradil v rozhovore pre magazín Entertainment Weekly."Hovorí sa ´nikdy nehovor nikdy´, ale ja som sa dosť pevne rozhodol, že čo sa týka hrania, toto je koniec," povedal slávny herec a režisér. "Pôjdem do dôchodku, pretože hraniu sa venujem už od mojich 21 rokov," dodal 81-ročný Redford.Vo filme The Old Man and The Gun Redford stvárňuje 59-ročného zločinca Forresta Tuckera, ktorému sa podarilo v roku 1979 spolu s dvoma spoluväzňami ujsť z kalifornského väzenia na kajaku. Po úteku z väzenia sa oženil, mal deti a potom sa opäť dal na dráhu zločinu.Robert Redford získal v roku 1981 Oscara za réžiu drámy Obyčajní ľudia (1980). Okrem toho má na svojom konte nomináciu na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied z roku 1974 za hlavnú rolu v kriminálnej komédii Podraz (1973) a dve nominácie z roku 1995 v kategóriách Najlepšia réžia a Najlepší film za drámu Quiz Show (1994).V roku 2002 mu Akadémia udelila čestného Oscara za celoživotné dielo. Ako herec je známy napríklad aj z filmov Štvanica (1966), Bosé nohy v parku (1967), Butch Cassidy a Sundance Kid (1969), Takí sme boli (1973), Veľký Gatsby (1974), Tri dni Kondora (1975), Všetci prezidentovi muži (1976), Spomienky z Afriky (1985), Neslušný návrh (1993), Spy Game (2001), Posledná pevnosť (2001), Žiť po svojom (2005), Všetko je stratené (2013), Captain America: Zimný vojak (2014) alebo Pete a jeho drak (2016).Ako režisér nakrútil snímky A rieka tečie (1992), Zaklínač koní (1998), Hrdinovia a zbabelci (2007) či Pravidlá mlčania (2012), v ktorých si sám zahral, a tiež športovú drámu Legenda o slávnom návrate (2000). Redford je okrem iného známy aj ako spoluzakladateľ filmového festivalu Sundance.