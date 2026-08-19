Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. augusta 2026

Róbert Švec zabojuje o post predsedu Nitrianskeho kraja, kandidátnu listinu už odovzdal


Tagy: kandidát na predsedu

Švec má 49 rokov, vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite. Predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert ...



Zdieľať
robert svec 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Švec má 49 rokov, vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite.


Predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec bude kandidovať na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hnutie informovalo, že kandidátnu listinu už odovzdal.

Švec má 49 rokov, vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite. V roku 2019 kandidoval v prezidentských voľbách a skončil na 10. mieste so ziskom 0,3 percenta hlasov. V roku 2024 kandidoval tiež, krátko pred prezidentskými voľbami sa vzdal v prospech Štefana Harabina.


So Slovenským Hnutím Obrody neúspešne kandidoval v rokoch 2020 a 2023 v parlamentných voľbách,




Zdroj: SITA.sk - Róbert Švec zabojuje o post predsedu Nitrianskeho kraja, kandidátnu listinu už odovzdal © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kandidát na predsedu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko pomáha tam, kde ide o život. Na humanitárnu pomoc vlani vyčlenilo 4,9 milióna eur
<< predchádzajúci článok
Japonsko mieri k mesiacom Marsu, vzorky z Phobosu môžu odhaliť tajomstvá vzniku života

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 