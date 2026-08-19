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19. augusta 2026
Róbert Švec zabojuje o post predsedu Nitrianskeho kraja, kandidátnu listinu už odovzdal
Tagy: kandidát na predsedu
Švec má 49 rokov, vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite. Predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Švec má 49 rokov, vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite.
Predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec bude kandidovať na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hnutie informovalo, že kandidátnu listinu už odovzdal.
Švec má 49 rokov, vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite. V roku 2019 kandidoval v prezidentských voľbách a skončil na 10. mieste so ziskom 0,3 percenta hlasov. V roku 2024 kandidoval tiež, krátko pred prezidentskými voľbami sa vzdal v prospech Štefana Harabina.
So Slovenským Hnutím Obrody neúspešne kandidoval v rokoch 2020 a 2023 v parlamentných voľbách,
Zdroj: SITA.sk - Róbert Švec zabojuje o post predsedu Nitrianskeho kraja, kandidátnu listinu už odovzdal © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec bude kandidovať na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hnutie informovalo, že kandidátnu listinu už odovzdal.
Švec má 49 rokov, vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite. V roku 2019 kandidoval v prezidentských voľbách a skončil na 10. mieste so ziskom 0,3 percenta hlasov. V roku 2024 kandidoval tiež, krátko pred prezidentskými voľbami sa vzdal v prospech Štefana Harabina.
So Slovenským Hnutím Obrody neúspešne kandidoval v rokoch 2020 a 2023 v parlamentných voľbách,
Zdroj: SITA.sk - Róbert Švec zabojuje o post predsedu Nitrianskeho kraja, kandidátnu listinu už odovzdal © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: kandidát na predsedu
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