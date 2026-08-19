Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. augusta 2026

Slovensko pomáha tam, kde ide o život. Na humanitárnu pomoc vlani vyčlenilo 4,9 milióna eur


Tagy: Humanitárna pomoc Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SAMRS SlovakAid

Najväčším príjemcom slovenských humanitárnych prostriedkov bola minulý rok Ukrajina. Slovenská republika svojou humanitárnou pomocou prostredníctvom značky SlovakAid ...



Zdieľať
699d5d16c9048612039620 676x451 19.8.2026 (SITA.sk) - Najväčším príjemcom slovenských humanitárnych prostriedkov bola minulý rok Ukrajina.


Slovenská republika svojou humanitárnou pomocou prostredníctvom značky SlovakAid prispieva krajinám zasiahnutým vojnovými konfliktmi, núteným vysídlením a ďalšími krízovými situáciami. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa, ktorý pripadá na 19. augusta, zdôraznil, že Slovensko v roku 2025 poskytlo humanitárnu pomoc v hodnote 4,9 milióna eur, pričom takmer 40 % z tejto pomoci tvorila materiálna pomoc o objeme 150 ton.

Pomoc v náročných a nebezpečných podmienkach


Minister Blanár vyjadril vďaku a uznanie ľuďom, ktorí nezištne pomáhajú v náročných a často nebezpečných podmienkach. „Mier a bezpečie, aké máme na Slovensku, nie sú samozrejmosťou a rovnako nie je samozrejmosťou ani podpora, ktorú v čase krízy potrebujú ľudia na celom svete, pre ktorých je to, čo je u nás bežné, životne dôležitou pomocou. Za každou humanitárnou intervenciou sú pritom konkrétne ľudské príbehy a za jej poskytovaním stoja ľudia, ktorí neváhajú pomáhať v náročných a nebezpečných podmienkach. Ich odvaha, profesionalita a nasadenie si zaslúžia našu úctu a uznanie,“ uviedol Blanár.

Najväčším príjemcom slovenských humanitárnych prostriedkov bola minulý rok Ukrajina. Materiálna pomoc v hodnote viac než 1,5 milióna eur zahŕňala dve kontajnerové čistiarne vody, stanový tábor pre 250 osôb, dezinfekčné prostriedky, generátory, kachle na tuhé palivo, IT vybavenie, oblečenie, trvanlivé potraviny a sudy na pohonné hmoty. Ďalej Slovensko investovalo 300-tisíc eur do modernizácie a rekonštrukcie podzemných priestorov vzdelávacích zariadení v regiónoch Sumskej a Černihivskej oblasti, ktoré slúžia ako ochranné kryty, a 500-tisíc eur na podporu energetiky pre miestnych obyvateľov.

Humanitárna pomoc


Zdravotnícka podpora pre Ukrajinu v roku 2025 zahŕňala tri zákazky na zdravotnícke vybavenie za viac ako 343-tisíc eur, pričom časť prístrojov odovzdal minister Blanár osobne priamo na Ukrajine. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) zároveň podporila dva projekty v hodnote 400-tisíc eur, ktoré zabezpečujú zdravotnú a psychologickú starostlivosť o obete vojny a ďalšie zraniteľné skupiny.

„Naša humanitárna pomoc má konkrétnu podobu a konkrétnych adresátov. Na Ukrajine reagujeme na bezprostredné dôsledky vojny na civilistov a podporujeme ochranu života a zdravia ľudí zasiahnutých týmto konfliktom. Slovensko svoju humanitárnu pomoc smeruje súčasne do ďalších krízových oblastí, kde prispievame k zmierňovaniu dôsledkov kríz. Aj týmto spôsobom napĺňame princípy solidarity a zodpovednosti, ktoré sú kľúčovou súčasťou našej zahraničnej politiky,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.

V severnom Iraku realizuje Slovensko projekt zameraný na posilnenie vodnej bezpečnosti a potravinovej sebestačnosti miestnych komunít, vrátane vnútorných migrantom a utečencov, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Projekt zahŕňa výstavbu dvoch studní, zavlažovacieho systému pre ovocný sad a využívanie solárnej energie. Takto získalo stabilný prístup k pitnej vode takmer 20-tisíc ľudí a ďalších tisíc sa zúčastnilo na školeniach o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov.

V Libanone prispela slovenská strana k zlepšeniu podmienok vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pre zraniteľné skupiny. Rekonštrukcia škôl a zlepšenie hygienickej infraštruktúry pomohli vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre viac než 4-tisíc študentov, a ďalší projekt sa venuje poskytovaniu základnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti utečencom a vnútorne vysídleným osobám, čím poslúži približne 9-tisíc ľuďom.

Materiálna pomoc v roku 2025 putovala aj do ďalších miest kríz, konkrétne do Bosny a Hercegoviny, Egypta, na Kubu, Jamajku či do Pásma Gazy, a zahŕňala zdravotnícky materiál, potraviny, hygienické balíčky, vybavenie pre záchranárov, postele či deky.

Pomoc pre Keňu, Libanon aj Moldavsko


Okrem projektov Slovensko k roku 2026 poskytlo konkrétnu materiálnu pomoc aj pre Keňu, Libanon a Moldavsko. V Keni počas návštevy v Nairobi minister osobne odovzdal humanitárnu zásielku obsahujúcu zdravotnícke tašky prvej pomoci a skladacie postele pre komunity postihnuté záplavami a extrémnym počasím. Libanonu bolo poskytnutých 100-tisíc eur na zdravotnícky materiál, potraviny a materiál na prístrešie. Moldavsku potom bola administrovaná pomoc pri zvládaní environmentálnej katastrofy, konkrétne znečistenia rieky Dnester, vo výške takmer 20-tisíc eur.

Minister Blanár potvrdil, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej angažovanosti a teraz už schválilo päť projektov sústredených v Iraku, Libanone a na Ukrajine v hodnote približne 700-tisíc eur, zameraných predovšetkým na zdravotnú a psychosociálnu starostlivosť, podporu ľudí zasiahnutých vojnou, potravinovú bezpečnosť a prístup k pitnej vode. „V čase, kedy vo svete pribúdajú ozbrojené konflikty a rastie počet ľudí odkázaných na pomoc, je našou povinnosťou nenechať tých najzraniteľnejších bez podpory. Slovensko chce aj prostredníctvom projektov pod značkou SlovakAid naďalej prispievať k záchrane životov, ochrane zdravia a komunít, ktoré čelia krízam,“ doplnil Blanár.


Svetový humanitárny deň bol založený OSN v roku 2008 na pamiatku humanitárnych pracovníkov, ktorí zahynuli pri výkone služby, pripadá na 19. august – deň výročia bombového útoku na úrad OSN v Bagdade (2003), kde zahynul aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Sergio Vieira de Mello. Deň pripomína odvahu humanitárnych pracovníkov a zdôrazňuje význam humanitárnej práce v ochrane civilistov a podpore krízou zasiahnutých komunít.

SlovakAid je oficiálna značka rozvojovej spolupráce SR, ktorou Slovensko realizuje humanitárnu a rozvojovú pomoc prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, rozpočtovej organizácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko pomáha tam, kde ide o život. Na humanitárnu pomoc vlani vyčlenilo 4,9 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna pomoc Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SAMRS SlovakAid
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
František Majerský nebude kandidovať za primátora Popradu, chce viesť silný tím do mestského zastupiteľstva
<< predchádzajúci článok
Róbert Švec zabojuje o post predsedu Nitrianskeho kraja, kandidátnu listinu už odovzdal

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 