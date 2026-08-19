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19. augusta 2026
Slovensko pomáha tam, kde ide o život. Na humanitárnu pomoc vlani vyčlenilo 4,9 milióna eur
Najväčším príjemcom slovenských humanitárnych prostriedkov bola minulý rok Ukrajina. Slovenská republika svojou humanitárnou pomocou prostredníctvom značky SlovakAid ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Najväčším príjemcom slovenských humanitárnych prostriedkov bola minulý rok Ukrajina.
Slovenská republika svojou humanitárnou pomocou prostredníctvom značky SlovakAid prispieva krajinám zasiahnutým vojnovými konfliktmi, núteným vysídlením a ďalšími krízovými situáciami. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa, ktorý pripadá na 19. augusta, zdôraznil, že Slovensko v roku 2025 poskytlo humanitárnu pomoc v hodnote 4,9 milióna eur, pričom takmer 40 % z tejto pomoci tvorila materiálna pomoc o objeme 150 ton.
Minister Blanár vyjadril vďaku a uznanie ľuďom, ktorí nezištne pomáhajú v náročných a často nebezpečných podmienkach. „Mier a bezpečie, aké máme na Slovensku, nie sú samozrejmosťou a rovnako nie je samozrejmosťou ani podpora, ktorú v čase krízy potrebujú ľudia na celom svete, pre ktorých je to, čo je u nás bežné, životne dôležitou pomocou. Za každou humanitárnou intervenciou sú pritom konkrétne ľudské príbehy a za jej poskytovaním stoja ľudia, ktorí neváhajú pomáhať v náročných a nebezpečných podmienkach. Ich odvaha, profesionalita a nasadenie si zaslúžia našu úctu a uznanie,“ uviedol Blanár.
Najväčším príjemcom slovenských humanitárnych prostriedkov bola minulý rok Ukrajina. Materiálna pomoc v hodnote viac než 1,5 milióna eur zahŕňala dve kontajnerové čistiarne vody, stanový tábor pre 250 osôb, dezinfekčné prostriedky, generátory, kachle na tuhé palivo, IT vybavenie, oblečenie, trvanlivé potraviny a sudy na pohonné hmoty. Ďalej Slovensko investovalo 300-tisíc eur do modernizácie a rekonštrukcie podzemných priestorov vzdelávacích zariadení v regiónoch Sumskej a Černihivskej oblasti, ktoré slúžia ako ochranné kryty, a 500-tisíc eur na podporu energetiky pre miestnych obyvateľov.
Zdravotnícka podpora pre Ukrajinu v roku 2025 zahŕňala tri zákazky na zdravotnícke vybavenie za viac ako 343-tisíc eur, pričom časť prístrojov odovzdal minister Blanár osobne priamo na Ukrajine. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) zároveň podporila dva projekty v hodnote 400-tisíc eur, ktoré zabezpečujú zdravotnú a psychologickú starostlivosť o obete vojny a ďalšie zraniteľné skupiny.
„Naša humanitárna pomoc má konkrétnu podobu a konkrétnych adresátov. Na Ukrajine reagujeme na bezprostredné dôsledky vojny na civilistov a podporujeme ochranu života a zdravia ľudí zasiahnutých týmto konfliktom. Slovensko svoju humanitárnu pomoc smeruje súčasne do ďalších krízových oblastí, kde prispievame k zmierňovaniu dôsledkov kríz. Aj týmto spôsobom napĺňame princípy solidarity a zodpovednosti, ktoré sú kľúčovou súčasťou našej zahraničnej politiky,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
V severnom Iraku realizuje Slovensko projekt zameraný na posilnenie vodnej bezpečnosti a potravinovej sebestačnosti miestnych komunít, vrátane vnútorných migrantom a utečencov, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Projekt zahŕňa výstavbu dvoch studní, zavlažovacieho systému pre ovocný sad a využívanie solárnej energie. Takto získalo stabilný prístup k pitnej vode takmer 20-tisíc ľudí a ďalších tisíc sa zúčastnilo na školeniach o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov.
V Libanone prispela slovenská strana k zlepšeniu podmienok vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pre zraniteľné skupiny. Rekonštrukcia škôl a zlepšenie hygienickej infraštruktúry pomohli vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre viac než 4-tisíc študentov, a ďalší projekt sa venuje poskytovaniu základnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti utečencom a vnútorne vysídleným osobám, čím poslúži približne 9-tisíc ľuďom.
Materiálna pomoc v roku 2025 putovala aj do ďalších miest kríz, konkrétne do Bosny a Hercegoviny, Egypta, na Kubu, Jamajku či do Pásma Gazy, a zahŕňala zdravotnícky materiál, potraviny, hygienické balíčky, vybavenie pre záchranárov, postele či deky.
Okrem projektov Slovensko k roku 2026 poskytlo konkrétnu materiálnu pomoc aj pre Keňu, Libanon a Moldavsko. V Keni počas návštevy v Nairobi minister osobne odovzdal humanitárnu zásielku obsahujúcu zdravotnícke tašky prvej pomoci a skladacie postele pre komunity postihnuté záplavami a extrémnym počasím. Libanonu bolo poskytnutých 100-tisíc eur na zdravotnícky materiál, potraviny a materiál na prístrešie. Moldavsku potom bola administrovaná pomoc pri zvládaní environmentálnej katastrofy, konkrétne znečistenia rieky Dnester, vo výške takmer 20-tisíc eur.
Minister Blanár potvrdil, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej angažovanosti a teraz už schválilo päť projektov sústredených v Iraku, Libanone a na Ukrajine v hodnote približne 700-tisíc eur, zameraných predovšetkým na zdravotnú a psychosociálnu starostlivosť, podporu ľudí zasiahnutých vojnou, potravinovú bezpečnosť a prístup k pitnej vode. „V čase, kedy vo svete pribúdajú ozbrojené konflikty a rastie počet ľudí odkázaných na pomoc, je našou povinnosťou nenechať tých najzraniteľnejších bez podpory. Slovensko chce aj prostredníctvom projektov pod značkou SlovakAid naďalej prispievať k záchrane životov, ochrane zdravia a komunít, ktoré čelia krízam,“ doplnil Blanár.
Svetový humanitárny deň bol založený OSN v roku 2008 na pamiatku humanitárnych pracovníkov, ktorí zahynuli pri výkone služby, pripadá na 19. august – deň výročia bombového útoku na úrad OSN v Bagdade (2003), kde zahynul aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Sergio Vieira de Mello. Deň pripomína odvahu humanitárnych pracovníkov a zdôrazňuje význam humanitárnej práce v ochrane civilistov a podpore krízou zasiahnutých komunít.
SlovakAid je oficiálna značka rozvojovej spolupráce SR, ktorou Slovensko realizuje humanitárnu a rozvojovú pomoc prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, rozpočtovej organizácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko pomáha tam, kde ide o život. Na humanitárnu pomoc vlani vyčlenilo 4,9 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská republika svojou humanitárnou pomocou prostredníctvom značky SlovakAid prispieva krajinám zasiahnutým vojnovými konfliktmi, núteným vysídlením a ďalšími krízovými situáciami. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa, ktorý pripadá na 19. augusta, zdôraznil, že Slovensko v roku 2025 poskytlo humanitárnu pomoc v hodnote 4,9 milióna eur, pričom takmer 40 % z tejto pomoci tvorila materiálna pomoc o objeme 150 ton.
Pomoc v náročných a nebezpečných podmienkach
Minister Blanár vyjadril vďaku a uznanie ľuďom, ktorí nezištne pomáhajú v náročných a často nebezpečných podmienkach. „Mier a bezpečie, aké máme na Slovensku, nie sú samozrejmosťou a rovnako nie je samozrejmosťou ani podpora, ktorú v čase krízy potrebujú ľudia na celom svete, pre ktorých je to, čo je u nás bežné, životne dôležitou pomocou. Za každou humanitárnou intervenciou sú pritom konkrétne ľudské príbehy a za jej poskytovaním stoja ľudia, ktorí neváhajú pomáhať v náročných a nebezpečných podmienkach. Ich odvaha, profesionalita a nasadenie si zaslúžia našu úctu a uznanie,“ uviedol Blanár.
Najväčším príjemcom slovenských humanitárnych prostriedkov bola minulý rok Ukrajina. Materiálna pomoc v hodnote viac než 1,5 milióna eur zahŕňala dve kontajnerové čistiarne vody, stanový tábor pre 250 osôb, dezinfekčné prostriedky, generátory, kachle na tuhé palivo, IT vybavenie, oblečenie, trvanlivé potraviny a sudy na pohonné hmoty. Ďalej Slovensko investovalo 300-tisíc eur do modernizácie a rekonštrukcie podzemných priestorov vzdelávacích zariadení v regiónoch Sumskej a Černihivskej oblasti, ktoré slúžia ako ochranné kryty, a 500-tisíc eur na podporu energetiky pre miestnych obyvateľov.
Humanitárna pomoc
Zdravotnícka podpora pre Ukrajinu v roku 2025 zahŕňala tri zákazky na zdravotnícke vybavenie za viac ako 343-tisíc eur, pričom časť prístrojov odovzdal minister Blanár osobne priamo na Ukrajine. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) zároveň podporila dva projekty v hodnote 400-tisíc eur, ktoré zabezpečujú zdravotnú a psychologickú starostlivosť o obete vojny a ďalšie zraniteľné skupiny.
„Naša humanitárna pomoc má konkrétnu podobu a konkrétnych adresátov. Na Ukrajine reagujeme na bezprostredné dôsledky vojny na civilistov a podporujeme ochranu života a zdravia ľudí zasiahnutých týmto konfliktom. Slovensko svoju humanitárnu pomoc smeruje súčasne do ďalších krízových oblastí, kde prispievame k zmierňovaniu dôsledkov kríz. Aj týmto spôsobom napĺňame princípy solidarity a zodpovednosti, ktoré sú kľúčovou súčasťou našej zahraničnej politiky,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie.
V severnom Iraku realizuje Slovensko projekt zameraný na posilnenie vodnej bezpečnosti a potravinovej sebestačnosti miestnych komunít, vrátane vnútorných migrantom a utečencov, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Projekt zahŕňa výstavbu dvoch studní, zavlažovacieho systému pre ovocný sad a využívanie solárnej energie. Takto získalo stabilný prístup k pitnej vode takmer 20-tisíc ľudí a ďalších tisíc sa zúčastnilo na školeniach o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov.
V Libanone prispela slovenská strana k zlepšeniu podmienok vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pre zraniteľné skupiny. Rekonštrukcia škôl a zlepšenie hygienickej infraštruktúry pomohli vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre viac než 4-tisíc študentov, a ďalší projekt sa venuje poskytovaniu základnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti utečencom a vnútorne vysídleným osobám, čím poslúži približne 9-tisíc ľuďom.
Materiálna pomoc v roku 2025 putovala aj do ďalších miest kríz, konkrétne do Bosny a Hercegoviny, Egypta, na Kubu, Jamajku či do Pásma Gazy, a zahŕňala zdravotnícky materiál, potraviny, hygienické balíčky, vybavenie pre záchranárov, postele či deky.
Pomoc pre Keňu, Libanon aj Moldavsko
Okrem projektov Slovensko k roku 2026 poskytlo konkrétnu materiálnu pomoc aj pre Keňu, Libanon a Moldavsko. V Keni počas návštevy v Nairobi minister osobne odovzdal humanitárnu zásielku obsahujúcu zdravotnícke tašky prvej pomoci a skladacie postele pre komunity postihnuté záplavami a extrémnym počasím. Libanonu bolo poskytnutých 100-tisíc eur na zdravotnícky materiál, potraviny a materiál na prístrešie. Moldavsku potom bola administrovaná pomoc pri zvládaní environmentálnej katastrofy, konkrétne znečistenia rieky Dnester, vo výške takmer 20-tisíc eur.
Minister Blanár potvrdil, že Slovensko bude pokračovať v humanitárnej angažovanosti a teraz už schválilo päť projektov sústredených v Iraku, Libanone a na Ukrajine v hodnote približne 700-tisíc eur, zameraných predovšetkým na zdravotnú a psychosociálnu starostlivosť, podporu ľudí zasiahnutých vojnou, potravinovú bezpečnosť a prístup k pitnej vode. „V čase, kedy vo svete pribúdajú ozbrojené konflikty a rastie počet ľudí odkázaných na pomoc, je našou povinnosťou nenechať tých najzraniteľnejších bez podpory. Slovensko chce aj prostredníctvom projektov pod značkou SlovakAid naďalej prispievať k záchrane životov, ochrane zdravia a komunít, ktoré čelia krízam,“ doplnil Blanár.
Svetový humanitárny deň bol založený OSN v roku 2008 na pamiatku humanitárnych pracovníkov, ktorí zahynuli pri výkone služby, pripadá na 19. august – deň výročia bombového útoku na úrad OSN v Bagdade (2003), kde zahynul aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Sergio Vieira de Mello. Deň pripomína odvahu humanitárnych pracovníkov a zdôrazňuje význam humanitárnej práce v ochrane civilistov a podpore krízou zasiahnutých komunít.
SlovakAid je oficiálna značka rozvojovej spolupráce SR, ktorou Slovensko realizuje humanitárnu a rozvojovú pomoc prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, rozpočtovej organizácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko pomáha tam, kde ide o život. Na humanitárnu pomoc vlani vyčlenilo 4,9 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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