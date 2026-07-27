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27. júla 2026

Róbert Tóth skončil v rukách polície, spomínali ho v súvislosti so zmiznutím novinára Rýpala


Tagy: Aktuality.sk hovorkyňa policajného prezídia Nezvestný novinár Novinár Polícia Úkladná vražda Zadržanie Zmiznutie

Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite zadržali v Štúrove Róberta Tótha, ktorého v súvislosti so zmiznutím novinára Rýpala spomínal odsúdený Kosťov. Príslušníci



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271724650_989371381660844_1478470413115377082_n 676x450 27.7.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite zadržali v Štúrove Róberta Tótha, ktorého v súvislosti so zmiznutím novinára Rýpala spomínal odsúdený Kosťov.


Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite v pondelok v Štúrove zadržali postavu známu z viacerých medializovaných káuz Róberta Tótha, alias Čuča. Ako v tejto súvislosti informoval spravodajský portál Aktuality.sk, práve Čuča spomínal Norbert Kosťov, ktorý si v Maďarsku odpykáva doživotný trest odňatia slobody, keď sa vlani rozrozprával o prípade zmiznutého investigatívneho novinára Pavla Rýpala. Pondelková policajná aktivita však podľa Aktualít s týmto prípadom nemusí súvisieť.

Vo veci vykonáva úkony vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru. Vzhľadom na aktuálne štádium konania a potrebu zachovať účel vykonávaných procesných úkonov nie je nateraz možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla pre Aktuality.sk hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová.

Portál pripomína, že Kosťov vlani tvrdil, že akonáhle novinár Pavol Rýpal na jar v roku 2008 dorazil do Štúrova, začala ho na každom kroku sledovať skupina mužov vrátane samotného Kosťova a aj Tótha. Podľa Kosťovovej verzie partia naložila novinára neďaleko hotela v Štúrove násilím do auta a nasadili mu putá.

Následne ho vraj zaškrtili a telo zakopali v neďalekom Čenkovskom lese pri obci Mužľa. Tóth však tvrdí, že v inkriminovanom čase ani nebol v Štúrove, ale zrejme v Budapešti. Kosťov tiež policajtom uviedol, že Rýpalovu likvidáciu urobili pre obávaného bossa krvavého gangu z južného Slovenska Lajosa Sátora – ako istú protislužbu. Jeho odmenou malo byť všimné vo výške 10-tisíc slovenských korún.


Zdroj: SITA.sk - Róbert Tóth skončil v rukách polície, spomínali ho v súvislosti so zmiznutím novinára Rýpala © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aktuality.sk hovorkyňa policajného prezídia Nezvestný novinár Novinár Polícia Úkladná vražda Zadržanie Zmiznutie
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