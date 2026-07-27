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27. júla 2026

Hrôza v britskom pohrebnom ústave. Telá sa rozkladali, rodiny dostávali popol cudzích ľudí


Tagy: Britská polícia mŕtve telá Pohrebníctvo

Riaditeľ ústavu sa priznal k desiatkam trestných činov. Vyšetrovanie odhalilo desiatky tiel aj stovky poškodených pozostalých. Bývalý riaditeľ pohrebného ústavu v meste Hull Robert Bush čelí hrozbe ...



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gettyimages 1456514985 676x439 27.7.2026 (SITA.sk) - Riaditeľ ústavu sa priznal k desiatkam trestných činov. Vyšetrovanie odhalilo desiatky tiel aj stovky poškodených pozostalých.


Bývalý riaditeľ pohrebného ústavu v meste Hull Robert Bush čelí hrozbe väzenia v jednom z najväčších škandálov svojho druhu v Británii.

Podľa obžaloby počas 12 rokov nechával telá zosnulých nepochované a nespopolnené, zatiaľ čo pozostalým odovzdával popol iných ľudí.

Prípad, ktorý zasiahol stovky rodín, vstúpil v pondelok do päťdňového pojednávania o výške trestu.

Kremácia sa nekonala


Prokuratúra uviedla, že pri policajnej prehliadke pohrebného ústavu Legacy Independent Funeral Directors v meste Hull našli 31 tiel uložených v chladiacom priestore, hoci mali byť spopolnené už pred niekoľkými mesiacmi.

Medzi nimi bolo aj telo mŕtvonarodeného dieťaťa, ktoré tam zostalo takmer dva roky. Polícia objavila aj viac ako 100 urien s popolom. „Väčšina tiel bola nezakrytá a nachádzala sa v rôznom štádiu rozkladu,“ povedal prokurátor Chris Paxton.

Klamal a podvádzal


Štyridsaťosemročný Bush sa už priznal k 67 skutkom vrátane marenia zákonného a dôstojného pochovania, krádeže a podvodu.

V štyroch prípadoch podľa obžaloby odovzdal ženám popol, o ktorom nepravdivo tvrdil, že ide o spopolnené pozostatky ich nenarodených detí.

Telíčko v obálke


Jednou z poškodených je Jasmine Beverleyová, ktorej syn Sunny sa narodil mŕtvy v máji 2022. Rodina bola presvedčená, že dieťa bolo spopolnené, no polícia jeho telesné pozostatky našla až o takmer dva roky neskôr v hnedej obálke na podlahe pohrebného ústavu.

„Bol to šok zistiť, čo sa v skutočnosti dialo za zatvorenými dverami,“ povedala pre BBC.

Vyšetrovanie sa začalo v marci 2024 po podnete osoby, ktorá upozornila políciu na zaobchádzanie so zosnulými v pohrebnej službe. Počas pojednávania majú zaznieť výpovede viac ako stovky poškodených.


Zdroj: SITA.sk - Hrôza v britskom pohrebnom ústave. Telá sa rozkladali, rodiny dostávali popol cudzích ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská polícia mŕtve telá Pohrebníctvo
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