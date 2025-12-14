Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 14.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Branislava, Bronislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

14. decembra 2025

Robinsonová vyhrala super-G v St. Moritzi, Vonnová skončila štvrtá a Shiffrinová preteky nedokončila – FOTO


Tagy: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová si pre seba ukradla pozornosť na ženských pretekoch Svetového pohára v ...



Zdieľať
switzerland_world_cup_alpine_skiing_53570 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová si pre seba ukradla pozornosť na ženských pretekoch Svetového pohára v super-G v St. Moritzi, keď v nedeľu prvýkrát vyhrala podujatie v tejto disciplíne. Lindsey Vonnová skončila na štvrtom mieste, zatiaľ čo Mikaela Shiffrinová nedokončila svoj návrat k rýchlostným disciplínam po takmer dvoch rokoch.

Najlepšia obrovská slalomárka


Robinsonová, ktorá je najlepšou obrovskou slalomárkou tejto sezóny, zdolala Francúzku Romane Miradoliovú o 0,08 sekundy, pričom tretia skončila talianska hviezda Sofia Goggiová so stratou 0,19 sekundy.

„Je to šialené, dnes som to nečakala,“ povedala 24-ročná Robinsonová, ktorej predchádzajúce najlepšie umiestnenie v super-G bolo štvrté miesto. „Myslím si, že som lyžovala čisto, ale zároveň som tlačila tam, kde som mohla, a nechala lyže bežať. Vždy som mala pocit, že v super-G trochu zaostávam, ale dnes som sa nebála, jednoducho som chcela ísť na to.“

Štvrté miesto


Vonnová zaostala o 0,27 sekundy a obsadila štvrté miesto, čím zakončila úspešný víkend na trati Corviglia. Vo veku 41 rokov sa v piatkovom zjazde stala najstaršou víťazkou pretekov Svetového pohára, čo bolo jej prvé víťazstvo od roku 2018 a prvé po návrate s titánovými implantátmi v pravom kolene. V sobotu zasa Vonnová v zjazde skončila tesne druhá za Nemkou Emmou Aicherovou.

Pre americkú dvojicu Vonnovú a Shiffrinovú to boli prvé spoločné preteky Svetového pohára od roku 2019. Shiffrinová sa vrátila k rýchlostným disciplínam po vážnom páde v januári 2024 v zjazde v Cortine d'Ampezzo, ktorý jej spôsobil poškodenie väzov v ľavom kolene. S číslom 31 na štarte však nedokončila preteky, keď minula poslednú bránku, pričom počas jazdy bola necelú sekundu za najlepšími. Mala šancu na umiestnenie v Top 10, no nakoniec ju neklasifikovali.

Shiffrinová sa v utorok predstaví vo francúzskom Courcheveli, kde bude usilovať o svoje piate víťazstvo v slalome za sebou.


Zdroj: SITA.sk - Robinsonová vyhrala super-G v St. Moritzi, Vonnová skončila štvrtá a Shiffrinová preteky nedokončila – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Pogačar plánuje v roku 2026 okrem Tour de France aj klasiky Paríž-Roubaix a Miláno-San Remo

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 