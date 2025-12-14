|
14. decembra 2025
Robinsonová vyhrala super-G v St. Moritzi, Vonnová skončila štvrtá a Shiffrinová preteky nedokončila – FOTO
Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová si pre seba ukradla pozornosť na ženských pretekoch Svetového pohára v ...
14.12.2025 (SITA.sk) - Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová si pre seba ukradla pozornosť na ženských pretekoch Svetového pohára v super-G v St. Moritzi, keď v nedeľu prvýkrát vyhrala podujatie v tejto disciplíne. Lindsey Vonnová skončila na štvrtom mieste, zatiaľ čo Mikaela Shiffrinová nedokončila svoj návrat k rýchlostným disciplínam po takmer dvoch rokoch.
Robinsonová, ktorá je najlepšou obrovskou slalomárkou tejto sezóny, zdolala Francúzku Romane Miradoliovú o 0,08 sekundy, pričom tretia skončila talianska hviezda Sofia Goggiová so stratou 0,19 sekundy.
„Je to šialené, dnes som to nečakala,“ povedala 24-ročná Robinsonová, ktorej predchádzajúce najlepšie umiestnenie v super-G bolo štvrté miesto. „Myslím si, že som lyžovala čisto, ale zároveň som tlačila tam, kde som mohla, a nechala lyže bežať. Vždy som mala pocit, že v super-G trochu zaostávam, ale dnes som sa nebála, jednoducho som chcela ísť na to.“
Vonnová zaostala o 0,27 sekundy a obsadila štvrté miesto, čím zakončila úspešný víkend na trati Corviglia. Vo veku 41 rokov sa v piatkovom zjazde stala najstaršou víťazkou pretekov Svetového pohára, čo bolo jej prvé víťazstvo od roku 2018 a prvé po návrate s titánovými implantátmi v pravom kolene. V sobotu zasa Vonnová v zjazde skončila tesne druhá za Nemkou Emmou Aicherovou.
Pre americkú dvojicu Vonnovú a Shiffrinovú to boli prvé spoločné preteky Svetového pohára od roku 2019. Shiffrinová sa vrátila k rýchlostným disciplínam po vážnom páde v januári 2024 v zjazde v Cortine d'Ampezzo, ktorý jej spôsobil poškodenie väzov v ľavom kolene. S číslom 31 na štarte však nedokončila preteky, keď minula poslednú bránku, pričom počas jazdy bola necelú sekundu za najlepšími. Mala šancu na umiestnenie v Top 10, no nakoniec ju neklasifikovali.
Shiffrinová sa v utorok predstaví vo francúzskom Courcheveli, kde bude usilovať o svoje piate víťazstvo v slalome za sebou.
Zdroj: SITA.sk
