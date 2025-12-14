|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Branislava, Bronislava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. decembra 2025
Pogačar plánuje v roku 2026 okrem Tour de France aj klasiky Paríž-Roubaix a Miláno-San Remo
Cyklistická hviezda Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates sa v roku 2026 pokúsi získať svoj piaty titul na
Zdieľať
14.12.2025 (SITA.sk) - Cyklistická hviezda Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates sa v roku 2026 pokúsi získať svoj piaty titul na Tour de France, no viac ho lákajú dve jednodňové monumentálne preteky, ktoré zatiaľ chýbajú v zbierke jeho úspechov - Paris-Roubaix a Miláno-San Remo.
„Pôjdem Strade Bianche, Miláno-San Remo, Okolo Flámska, Paríž-Roubaix, Liége-Bastogne-Liége, Okolo Romandie a Tour de France. A potom uvidíme, to je už celkom dosť,“ povedal 27-ročný Slovinec v sobotu počas predsezónneho tréningového kempu v španielskom Benidorme.
„Keby som si mohol vybrať medzi víťazstvom v Roubaix alebo na Tour, vybral by som Roubaix, pretože Tour som už vyhral štyrikrát,“ dodal Pogačar, ktorý počas Tour 2025 pociťoval únavu. „Je väčší rozdiel medzi nulou a jednotkou ako medzi štyrmi a piatimi.“
Pogačar, ktorý vyhral Tour de France v rokoch 2020, 2021, 2024 a 2025, by sa mohol v júli 2026 pridať k elitnej skupine päťnásobných víťazov, medzi ktorých patria Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain a Jacques Anquetil. „Tour de France sú, samozrejme, najväčšie preteky. Všetci prichádzajú pripravení, tímy vždy posielajú svojich najlepších jazdcov a musíte byť v super forme,“ povedal.
„Ale ak by som vyhral Roubaix a San Remo, cítil by som sa akoby kompletný. No vždy je niečo ďalšie, napríklad Vuelta, ktorú som tiež nevyhral,“ dodal Pogačar, pričom sa vyhol komentáru o svojej účasti na španielskej Vuelte v roku 2026.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar plánuje v roku 2026 okrem Tour de France aj klasiky Paríž-Roubaix a Miláno-San Remo © SITA Všetky práva vyhradené.
Vybral by si Roubaix
„Pôjdem Strade Bianche, Miláno-San Remo, Okolo Flámska, Paríž-Roubaix, Liége-Bastogne-Liége, Okolo Romandie a Tour de France. A potom uvidíme, to je už celkom dosť,“ povedal 27-ročný Slovinec v sobotu počas predsezónneho tréningového kempu v španielskom Benidorme.
„Keby som si mohol vybrať medzi víťazstvom v Roubaix alebo na Tour, vybral by som Roubaix, pretože Tour som už vyhral štyrikrát,“ dodal Pogačar, ktorý počas Tour 2025 pociťoval únavu. „Je väčší rozdiel medzi nulou a jednotkou ako medzi štyrmi a piatimi.“
Elitná skupina
Pogačar, ktorý vyhral Tour de France v rokoch 2020, 2021, 2024 a 2025, by sa mohol v júli 2026 pridať k elitnej skupine päťnásobných víťazov, medzi ktorých patria Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain a Jacques Anquetil. „Tour de France sú, samozrejme, najväčšie preteky. Všetci prichádzajú pripravení, tímy vždy posielajú svojich najlepších jazdcov a musíte byť v super forme,“ povedal.
„Ale ak by som vyhral Roubaix a San Remo, cítil by som sa akoby kompletný. No vždy je niečo ďalšie, napríklad Vuelta, ktorú som tiež nevyhral,“ dodal Pogačar, pričom sa vyhol komentáru o svojej účasti na španielskej Vuelte v roku 2026.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar plánuje v roku 2026 okrem Tour de France aj klasiky Paríž-Roubaix a Miláno-San Remo © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Robinsonová vyhrala super-G v St. Moritzi, Vonnová skončila štvrtá a Shiffrinová preteky nedokončila – FOTO
Robinsonová vyhrala super-G v St. Moritzi, Vonnová skončila štvrtá a Shiffrinová preteky nedokončila – FOTO
<< predchádzajúci článok
Zápas Villarrealu na pôde Levante v La Lige odložili pre výstrahu pred nepriaznivým počasím
Zápas Villarrealu na pôde Levante v La Lige odložili pre výstrahu pred nepriaznivým počasím