Robo Grigorov dnes oslavuje 55. narodeniny

Robo Grigorov, archívna snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 25. septembra (TASR) - Známy slovenský spevák, skladateľ a gitarista Robo Grigorov oslávi 55. narodeniny. Rodený Bratislavčan (*25. septembra 1964) sa na Ľudovej škole umenia učil hru na akordeóne, gitara mu však bola bližšia.Mal šestnásť, keď začínal vo folkovej skupine Prešporok. Hral s ňou dva roky. Od roku 1982 pôsobil vo formácii Ventil RG, potom dva roky v skupine Mona Lisa speváčky Mirky Brezovskej. V roku 1985 sa zúčastnil na Bratislavskej lýre s piesňou Veľký smútok malých miest. Rok nato so skladbou Posledný valčík pre Európu získal striebornú lýru. V roku 1985 mal premiéru slovenský film režiséra Dušana Rapoša Fontána pre Zuzanu. Grigorov nahral pre tento film skladbu Dvaja. V roku 1986 si zostavil vlastnú kapelu Midi, v roku 1987 vydal debutový album Robo Grigorov a Midi, v roku 1988 druhý album Nohy. V roku 1988 odišiel do Belgicka, kde pracoval ako hudobný producent, komponoval aj piesne. Na Slovensko sa vrátil po Nežnej revolúcii a vydal ich v úvode 90. rokov.Úspešný bol album Chýbaš mi z roku 1992, texty piesní mu písali Daniel Mikletič, Ľuboš Zeman a Kamil Peteraj. Medzi jeho hity patria piesne Žuvačka za uchom, Edo, Láska, viera, nádej, Kým ťa mám, Láska, pivo, anjel a smútok, Modlitba lásky, Monika, Pocta Majakovskému, Ona je madona, Po víne. Na svojom konte má dnes dve desiatky vydaných albumov a kompilácií. Z roku 2006 je veľmi úspešný kompilačný dvojalbum Balady, z ktorého je aj hit Povedzme na text Vlada Krausza. Záznam koncertu pod názvom Robo Grigorov & Midi Live vyšiel v decembri 2007. V decembri 2008 vyšiel kompilačný dvojalbum s názvom Complete Of. Po dlhšej odmlke vydal v januári 2015 nový album Dych. V októbri 2015 nahral spolu s Kristínou duet Na vysokej skale. Úspech mu priniesla aj pieseň Milujem ťa o pol ôsmej z marca 2018. Patrí medzi popredných interpretov slovenskej hudobnej scény.