Britská herečka herečka Catherine Zeta-Jones oslavuje jubileum

Swansea/Bratislava 25. septembra (TASR) – Temperamentná britská herečka Catherine Zeta-Jonesová zažiarila vo filmoch Zorro: Tajomná tvár, Pasca, či Traffic - Nadvláda gangov.Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe získala za stvárnenie Velmy Kellyovej vo filme Chicago z roku 2002 ako jediná waleská herečka v tejto kategórii. V stredu 25. septembra oslávi hollywoodska hviezda, ktorú filmová kritika prirovnáva k legendárnej talianskej herečke Claudii Cardinale, 50. narodeniny.priznala v jednom z rozhovorov herečka.Catherine Zeta-Jonesová sa narodila 25. septembra 1969 v Swansea (Wales, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska). Od detstva mala talent pre hudbu a tanec. Hrávať začala už ako dievča v miestnom katolíckom spolku. V jedenástich rokoch dostala hlavnú divadelnú rolu v muzikáli "Annie", o dva roky neskôr ďalšiu v predstavení "Bugsy Malone" a v šestnástich veľkú príležitosť v "42nd Street". Vtedy sa dcéra krajčírky a zamestnanca továrne na výrobu cukroviniek, odsťahovala do Londýna.V roku 1990 svoje aktivity presunula do Francúzska, kde stelesnila hlavnú rolu Šeherezády vo svojráznom poňatí rozprávkového filmu Les 1001 nuits (Rozprávky tisíc a jednej noci) známeho režiséra komédií Philippa de Brocu.V rokoch 1991-1993 sa začala pravidelne objavovať v televíznom seriáli The Darling Buds of May ako najstaršia dcéra z farmárskej rodiny. Svoju rolu odohrala tak verne, že sa stala miláčikom divákov. V komédii Splitting Heirs (Rozhádaní dedičia, 1993) si zahrala po boku herca z legendárnej komickej skupiny Monty Python Johna Cleesa. V dráme Out of the Blue (1994) bol jej hereckým partnerom Colin Firth. Nezabudnuteľnou bola postava Beatriz, ktorú stvárnila v dráme Christopher Columbus: The Discovery (Krištof Kolumbus: Objavenie, 1992).Prelom v kariére známej herečky nastal v roku 1998, kedy ju skúsený režisér Steven Spielberg odporučil na rolu Eleny do filmu The Mask of Zorro (Zorro: Tajomná tvár). Vo filme zažiarila po boku Antonia Banderasa i Anthonyho Hopkinsa a táto rola jej otvorila dvere do Hollywoodu.Ďalšie ponuky na seba nenechali dlho čakať. V roku 1999 sa objavila v postave Virginie Bakerovej so Seanom Connerym v akčnom filme The Entrapment (Pasca) a v tom istom roku s Liamom Neesonom v horore The Haunting (Zámok hrôzy, 1999). O rok neskôr prišli roly Charlie Nicholsonovej v komédii High Fidelity (Všetky moje lásky) a Heleny Ayalovej v oskarovom filme Traffic - Nadvláda gangov (Traffic, 2000) v réžii Stevena Soderbergha. Snímka, v ktorej si Zeta-Jonesová zahrala spolu so svojím manželom Michaelom Douglasom získala i ocenenia za najlepší film, najlepšieho režiséra a najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe od zväzu newyorských filmových kritikov. Úspech mal aj film America's Sweethearts (Zlatíčka pre každého, 2001).Vytúženého Oscara za vedľajšiu úlohu Velmy Kellyovej priniesol Caterine Zeta-Jonesovej muzikál režiséra Roba Marshalla Chicago (2002). Cenu akadémie jej odovzdával Sean Connery, čo herečka komentovala slovami:V snímke Intolerable Cruelty (Neznesiteľná krutosť, 2003) stvárnila postavu Marylin Rexrothovej po boku Georgea Clooneyho. Steven Spielberg herečku obsadil do úlohy nešikovnej ale milej letušky Amelie, ktorá prežije románik s emigrantom Tomom Hanksom vo filme The Terminal (Terminál, 2004). Z posledných filmov hollywoodskwej hviezdy stojí za zmienku svojský životopisný film v réžii Guillerma Navarra Cocaine Godmother (2017).Hollywoodska herečka Catherine Zeta-Jonesová si v roku 2011 v Buckinghamskom paláci v Londýne prevzala z rúk následníka trónu princa Charlesa Rad britského impéria (Commander of the Order of the British Empire - CBE). Ocenenie dostala za služby filmovému priemyslu a za svoje úsilie v prospech charity.Manželom úspešnej herečky sa v novembri 2000 stal slávny americký herec Michael Douglas, s ktorým oslavujú narodeniny v rovnaký deň. Známy herecký pár, ktorý má dve deti, zavítal na Slovensko v auguste 2019.