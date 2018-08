Robotický vysávač uprace bez námahy aj vašej prítomnosti

Foto: Acquire Technology Foto: Acquire Technology

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (OTS) - Myslieť si, že robotický vysávač vysaje rovnako dobre ako plnohodnotný klasický, vodný, alebo tyčový vysávač, by nebolo správne. Napriek tomu svoj význam majú, a to významný.Tento moderný spotrebič je vhodný na rutinné upratovanie. Každodenné vysávanie podláh a udržiavanie poriadku mu ide naozaj skvele. Keďže každodenné upratovanie vás nenápadne okráda o množstvo vášho času, práve úspora času je hlavným dôvodom, prečo si robotický vysávač zaobstarať.Nemusíte ho samozrejme používať každý deň, nechajú sa nastaviť podľa ľubovôle tak, aby vysával 2x týždenne, resp. podľa potreby. V radách, ako vybrať robotický vysávač , sa spomína odlišná miera potreby v závislosti od domácich maznáčikov, malých detí a podobne.Je zrejmé, že robotický vysávač je vhodný hlavne na upratovanie pevných povrchov. Podlahu, linoleum, PVC, alebo dlažbu povysáva na jednotku. Koberce, vrátane tých najlacnejších, zvláda povysávať tiež, avšak nie s takou efektivitou. Drahšie výkonné modely sa však môžu pochváliť aj vysávaním kobercov s výškou vlasu 2,5 cm. Napriek tomu však budú koberce povrchom, na ktorý je vhodné čas od času použiť vysávač klasický.Samostatný vysávač sa skladá zo sústavy väčších či menších kief, ktoré usmerňujú nečistoty do vysávacej štrbiny. Existuje aj robotický mop, ktorý je tvarovo veľmi podobný, len namiesto vysávania vytiera. Obľúbené je hybridné prevedenie, kedy je v jednom zariadení kombinované tak vysávanie, ako aj vytieranie. Zvláda teda suchú aj mokrú prevádzku, a to úplne samostatne. Okrem toho majú tiež funkciu zametania, ktorá je vhodná pre rýchle upratovanie menších nečistôt.Robotické vysávače sa na prvý pohľad líšia cenou a za týmto parametrom je schovaná veľmi dôležitá vlastnosť, ktorou je takzvaná samonavigácia. Lacné prevedenie má kontaktné senzory v nárazníkoch a vo chvíli, keď vysávač narazí do prekážky, zmení smer. To nemusí byť vždy úplne žiadúce. Ak máte v interiéri na zemi napríklad vázy, riskujete ich rozbitie.Drahšie modely sú ďaleko lepšie vybavené a majú pokročilý navigačný systém. Ten spolupracuje s akustickými, optickými a laserovými senzormi, ktoré bezpečne strážia okolie vysávača a zvyšujú tak jeho efektivitu a prácu. Takýto navigačný systém dokáže rozpoznať nábytok, prekážky, schody, ale aj vstupy do iných miestností. Pri vysávaní si navyše sám vytvára mapu prostredia, ktorú v budúcnosti využíva opäť k vyššej efektivite.Týmto sa zoznam jeho schopností nekončí. Podobne ako iné smart zariadenia ho môžete na diaľku ovládať mobilným telefónom, alebo tabletom a to cez WiFi technológiu. Iné modely môžu byť ovládané diaľkovým ovládačom, alebo mať programovateľné režimy, ktoré si navolíte podľa vašich potrieb.V tejto súvislosti je dôležité sledovať kapacitu akumulátora a odporúčaný priestor, pre ktorý je daný model vhodný. U niektorých výrobcov tiež nájdete veľkosť plochy, ktorú vysávač zvládne upratať na jedno nabitie.Dobré je tiež zamerať sa na takzvané oddeľovače oblastí, čo sú technické pomôcky, ktorými vymedzíte priestor, ktorý chcete povysávať, alebo ktorému sa má robot vyhnúť. Môže ísť o virtuálne steny, magnetické pásky či sonické múry.Pred finálnym nákupom je vhodné nahliadnuť do porovnávacích recenzií robotických vysávačov, jednu z nich nájdete napríklad na webe Sutffio.sk . Okrem informácií o konkrétnych modeloch obsahujú tieto články nákupného poradcu, ktorý vám pomôže porozumieť technickým parametrom a funkciám spätým s produktom.Tieto recenzie tiež vychádzajú zo skúseností a hodnotenia spotrebiteľov, ktorí už daný model vlastnia. Hodnotenia spotrebiteľov často zmieňujú vlastnosti, ktoré v parametroch nenájdete a neraz vás tak včas upozornia na takú, na ktorú by ste prišli až po nákupe.