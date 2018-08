U klince a ich využitie

Nie je klinec ako klinec. Napríklad mäkký klinec nebudete vedieť zabiť do tvrdého dreva alebo tehlovej steny. Príliš dlhý oceľový klinec sa pri zatĺkaní do steny ohne. Okrem jednoduchých klincov, ktoré môžu byť aj kalené existuje značné množstvo špeciálnych klincov. Robustný oceľový klinec je z kalenej ocele. S týmto klincov, ktorý má šošovkovitú hlavu sa bude môcť upevniť napríklad tieniaca sieť do betónu, muriva či tvrdého dreva.

Klince do krytinovej lepenky majú širokú hlavu, sú z pozinkovanej ocele. Tým, že majú väčšie hlavy sa hodia na pripevnenie napríklad krytinovej lepenky alebo strešných plachiet.

Ak by ste chceli bezpečne a pevne pripevniť poplastované pletivo alebo drôt napríklad do dreva nato sa hodia pozinkované drôtené svorky alebo inak povedané u klince. Tieto ohnuté oceľové klince na rozdiel od iných klincov nemajú hlavičku, ale majú na oboch koncoch hrot.