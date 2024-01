Rockeri z Dany Moment prekvapujú zatiaľ najosobnejšou skladbou Stále sa pýtam

„To človek cíti, či je to pesnička s potenciálom vytvoriť boom v sezóne, prípadne sa môže nenápadným tempom udržať po generácie,“ hovorí o novinke Stále sa pýtam kapela Dany Moment.

Štvorica talentovaných hudobníkov, ktorú tvoria Denis Kolek (spev), Michal Sluštík (gitara), Alex Šulavík (bicie) a Marek Jurčík (basgitara), je príjemným osviežením na slovenskej hudobnej scéne. Ich novšie piesne sú dôkazom, že roky driny prinášajú svoje ovocie a postupne sa stali formáciou, pre ktorú sú prvoplánovosť, snaha zaujať za každú cenu či nedostatok kreativity neznámymi pojmami.

Dať city na papier

„K skladbe Stále sa pýtam ma viažu obzvlášť silné citové väzby. Jej prvé verše som napísal na začiatku nášho vzťahu so Sarah, ktorá je mojou snúbenicou a o pár mesiacov sa stane i manželkou. V januári tohto roku to budú 4 roky, odkedy sme spolu. V pesničke opisujem pocity, ktoré som prežíval, keď som ju stretol, ako aj okolnosti, ktoré sa v tom čase udiali. Naše prvé stretnutie sa odohralo u Sarah doma, pod jej oknom pri záhone ruží, kde padol prvý bozk. Pocity boli síce rozmanité, no vzájomne prepojené. Na jednej strane sa vo mne objavila neistota, ktorú vyjadruje aj názov piesne Stále sa pýtam, na druhej strane potom túžba po láske, vzťahu a spoločnej budúcnosti,“ konkretizuje doslova zásadné momenty k napísaniu piesne Denis.

Napriek silným emóciám ale spevák zastáva tvrdenie, že všetkého veľa škodí, a preto sa snaží v textoch udržiavať rovnováhu. „Keď príde inšpirácia, nemôžem si pomôcť a musím písať. Boli chvíle, keď som sa snažil potláčať impulzy a nepísať toľko o láske, avšak to mi neprospievalo. Potláčal som tým v sebe ďalšie nápady, ktoré sa vo mne skrývali,“ priznáva skúsený hudobník a dopĺňa, že každý nový nápad otvára nové dvere a posúva ho vpred. Netreba sa tomu brániť.

Inú ženu si pri sebe nedokázal predstaviť

Videoklip k piesni Stále sa pýtam mal pod palcom Erik Balla, s ktorým Dany Moment spolupracuje od začiatku. Detaily (nielen) z natáčania už prezrádza Denis: „Teším sa, že nás osud spojil. Erik bol i tvorcom scenáru, a hoci sme chceli pôvodne cestovať do Paríža, situácia sa komplikovala, preto sme sa rozhodli pre inú alternatívu. Som Baran a viem byť tvrdohlavý, takže som trval na tom, aby vo videoklipe stvárňovala ženskú postavu Sarah. Nevedel som si predstaviť, že by úlohu mojej lásky hrala iná, cudzia herečka. Záležalo mi, aby všetky bozky, pohľady a dotyky boli autentické,“ ozrejmuje talentovaný spevák a dodáva, že vzhľadom na ich blížiacu sa svadbu by sa nerád pozeral na intímne scény s cudzou ženou. „Hoci to beriem profesionálne, a do budúcna je aj všetko možné, chcel som to takto,“ usmieva sa pri spomienke na nedávne zážitky pred kamerou.

Menšiu indispozíciu zastreli na jednotku

Až dva z celkovo troch natáčacích dní Denisa a Sarah potrápili horúčky. O to väčší dôraz sa kládol na ich herecké vlohy, keďže zamaskovať chorobu nebýva vôbec jednoduché. No podarilo sa. „Dnes je mi to už vtipné, keďže viem, ako sme sa v tú chvíľu cítili. Napriek tomu sme sa snažili užiť si každú minútu. Boli tam aj veľmi romantické chvíle, kde sme miestami zabúdali, že vôbec točíme klip, ako napríklad počas večere v luxusnom hoteli Ginopark. Navštívili sme tiež prevádzku Olympia a zahrali si spoločne biliard, či prevádzku RiverSide, kde sme ochutnali pravú neapolskú pizzu,“ pochvaľuje si spevák.

Denis nepopiera, že táto skladba Stále sa pýtam i videoklip majú pre neho obzvlášť veľkú citovú hodnotu. Tak ako on, aj všetci členovia sa tešia zo vzájomnej symbiózy príbehu, hereckých výkonov a prepojenia s kapelou, ktoré je pri pohľade na vizuálny výsledok piesne neprehliadnuteľný.

„Som zvedavý na reakcie verejnosti a dúfam, že sa im skladba aj klip budú páčiť. Mám radosť z opätovnej spolupráce s naším producentom Ľubomírom Mazákom. Ľubo je bezkonkurenčný v tom, ako dokáže uchopiť kľúčový moment vzniku piesne, pozrieť sa na ňu z pohľadu finálnej perspektívy a vložiť do nej kus seba, vlastnej kreativity a neprehliadnuť ani najmenší detail. Každý rok sa posúvame ďalej, prichádzame s novou tvorbou, nápadmi a som vďačný za priestor, ktorý dostávame. No hlavne, že všetko napreduje maximálne prirodzene, bez tlačenia na pílu. Tak je to správne, tak by to malo byť,“ uzatvára s radosťou v hlase Denis Kolek.

Dany Moment – Stále sa pýtam:

Kto je kapela Dany Moment?

Kapela Dany Moment vznikla v roku 2019 v Považskej Bystrici, odkiaľ pochádzajú aj všetci jej členovia. Ich hudobné pôsobenie je obohatené o manažérske schopnosti Andreja Juhaniaka. Charakteristickým znakom ich tvorby je nezvyčajná a originálna kombinácia rôznych hudobných žánrov, ktoré sa prelínajú v jednotlivých skladbách. Výsledkom tohto hudobného mixu je štýl, ktorý členovia nazvali Frap Rock. Tento termín vychádza z bohatstva hudobných vplyvov jednotlivých členov, ktorí inklinujú k prvkom funky, popu, punku a hip hopu. Ich základ ým pilierom je rock. Názov Frap rock a jeho význam nesie v sebe aj hlbšie posolstvo, ktoré členovia definujú ako celkovú slobodu v žánroch a ich umeleckej tvorbe.

Týmto spôsobom umelci vytvárajú jedinečnú hudbu, čím sa odlišujú od tradičných rockových skupín. Kapela Dany Moment má za sebou bohaté koncertné skúsenosti a jeden z ich vrcholných okamihov sa odohral na letnom festivale LOVE STREAM v roku 2022 v Bratislave, kde vystúpili ako predskokani Red Hot Chilli Peppers. Kapela má za sebou jeden album, momentálne sa ale zameriava prioritne na tvorbu singlov. Medzi ich najznámejšie piesne patrí, ktorú ocenil tiež hudobný publicista Juraj Čurný. Označil ju za prototyp príjemného, optimistického hitu. Skupina Dany Moment preukázala svoju podporu i mimo hudobného pôsobenia tým, že vytvorila hymnu „Víťazi“ pre MŠK Považskobystrických hádzanárov a naživo ju prezentovala v živom vysielaní Majstrovstiev Slovenska.