Rocková legenda Lenny Kravitz zahrá na Colours of Ostrava 2024!

1.12.2023 (SITA.sk) - Legendárny umelec Lenny Kravitz vystupuje na európskych festivaloch len zriedka. Počas svojho nadchádzajúceho turné však vystúpi v Českej republike. Colours of Ostrava privíta tvorcu kultových hitov, ktorého hudba postavená na pevných základoch rocku, funku, soulu a rhythm and blues oslovuje milióny fanúšikov. Na jeho vystúpení v Dolních Vítkoviciach zaznejú skladby z nového albumu Blue Electric Light, ktorého vydanie je naplánované na marec 2024.je nominantom a držiteľom viacerých ocenení, predovšetkým Grammy za mužský rockový vokálny výkon, ktorú získal štyrikrát po sebe v rokoch 1999 až 2002, čím vytvoril rekord, ktorý nebol nikdy predtým prekonaný.Už jeho prvý funk-rockový album Let Love Rule z roku 1989, na ktorom si väčšinu nástrojov nahral sám, mu priniesol značný úspech najmä v Európe. Po vydaní tohto debutu začal Lenny dostávať ponuky na predskakovanie takým hviezdam, ako sú Tom Petty, Bob Dylan a David Bowie.Počnúc svojím druhým a hneď dvojnásobne platinovým albumom Mama Said sa Lenny Kravitz vydal na diabolskú hviezdnu dráhu, z ktorej odvtedy nevystúpil.Hit za hitom, ktorých bolo toľko, že keď deviatu dekádu zavŕšil kompilačným albumom Greatest Hits, predalo sa z neho viac ako jedenásť miliónov kópií a výberovka sa stala jedným z najúspešnejších albumov tej doby. V Ostrave Lenny Kravitz predstaví svoj úplne nový album, ktorý vyjde na jar 2024.„Som nesmierne šťastná, pretože sa nám pri skladaní programu darí! Hudobná ponuka pre rok 2024 predstavuje nebývalo širokú škálu žánrov v podaní nesporne kvalitných umelcov. Máme niekoľko tohtoročných nominantov na Grammy a ďalšie ocenenia a teraz aj svetovú legendu rockovej a funkovej hudby. V minulosti sme sa ho snažili získať na vystúpenie už niekoľkokrát a tento rok to konečne vyšlo," komentovala oznámenie ďalšej hviezdy riaditeľka festivalu Zlata Holušová Organizátori oznámili aj ďalšie nové mená pre budúci ročník festivalu. Po 18 rokoch sa na festival vracia newyorská punková legenda, ohlásená bola aj afrobeatová skupinaz Brazílie a galícijská divaZ Austrálie príde raper, z Poľska duoa z Glasgowa drsný spevák a skladateľ. V roku 2024 vystúpia aj už skôr ohlásený, rocková legenda, britský producent a spevák, multiinštrumentalistaa texaské trioĎalšími doteraz oznámenými menami sú: britský multiinštrumentalista, skladateľ a spevák/ speváčkaexperimentujúca s umelou inteligenciou / nemecká elektronická legenda/ japonský budhistický mních/ holandská skupina/ nemecké trio. Vstupenky si môžete zakúpiť tu:Návštevníci si už teraz môžu zabezpečiť ubytovanie vo festivalových kempoch v blízkosti Sliezskeho hradu alebo v Chill Village (100 m od miesta konania). K dispozícii sú stanové zóny, vybavené stany a miesta pre karavany. Viac informácií nájdete nasa uskutočnív Dolních Vítkoviciach. Súčasťou festivalu je medzinárodné diskusné fórum, premietanie filmov z MFFKV a množstvo divadelných predstavení a umeleckých inštalácií. Od roku 2015 sa festival koná v areáli unikátneho revitalizovaného industriálneho areálu Dolních Vítkovic v centre Ostravy. Každoročne sa na ôsmich hudobných pódiách predstaví viac ako 100 kapiel a na 11 pódiách diskusného fóra Meltingpot vystúpi viac ako 200 rečníkov z celého sveta.V rámci projektu Colours bez bariér ponúka festival špeciálne služby pre návštevníkov so zdravotným postihnutím. V roku 2023 využilo tieto služby 850 ľudí s telesným, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ako aj ľudí s poruchou autistického spektra. Festival tradične ponúka v sobotu bezplatný vstup pre ľudí nad 65 rokov, v roku 2023 ich bolo 1 216. Festival pravidelne navštevujú aj deti, pre ktoré festival pripravuje ČEZ Family Park so špeciálnym detským programom. V roku 2023 navštívilo festival celkovo 4 212 detí.Okrem hlavného festivalu organizuje tím Colours každoročne aj medzinárodný showcaseový festival Crossroads pre hudobných profesionálov a bezplatný festival Arts&Live v uliciach Ostravy. Počas roka organizuje aj samostatné koncerty na rôznych miestach Českej republiky. Aktuálne sa 22. februára 2024 v pražskom Rock Cafe predstaví skupina The Longest John a 1. marca sa v pražskom O2 Universum uskutoční koncert turné Love Lines speváčky a skladateľky LP.