30. ročník MFF Art Film sa uskutoční od 21. do 28. júna 2024 v Košiciach

1.12.2023 (SITA.sk) -"Jubilejný 30. ročník je inšpiráciou aj pre nové prvky v ustálenej a divákmi preferovanej programovej dramaturgii a orientácii. Pre zvýšenie medzinárodného renomésme sa rozhodli pre úpravu názvu podujatia s ambíciou posilniť internacionálny potenciál podujatia," hovorí umelecký riaditeľ festivalua dodáva: "Pre zatraktívnenie identity festivalu v stredoeurópskom priestore sme vytvorili novú súťažnú sekciu, ktorá by mala podporiť zviditeľnenie kvality európskej kinematografie zo strednej a východnej Európy. Medzinárodná súťaž filmov z tohto regiónu je určená pre hrané, dokumentárne i animované filmy z oprávnených krajín, čím zvyšujeme možnosť pre slovenských filmárov zapojiť sa do medzinárodnej konfrontácie."Oprávnenými krajinami zo strednej a východnej Európy, ktorých filmy môžu súťažiť v tejto novovytvorenej sekcii sú: Maďarsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Bielorusko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Moldavsko, Albánsko, Arménsko.Dominantou festivalu ostávaurčená tvorcom, ktorí v profesionálnych podmienkach vytvorili svoj prvý, druhý alebo tretí celovečerný hraný film. Hodnotenie je v gescii poroty zloženej z medzinárodných odborníkov. Najlepší celovečerný hraný film si odnáša cenu– tento rok doplnenú aj o finančnú cenu 2000 Euro. Ďalšie ocenenia sú určené pre najlepšieho režiséra, herečku a herca. Modrý anjel, ktorý sa udeľuje v, bude tento rok doplnený aj o finančnú cenu 500 Euro. Modrého anjela si odnesie aj víťazný film z novovytvorenejspolu s finančnou cenou 1500 Euro.Od 1.12.2023 sa spúšťa online prihlasovanie filmov do všetkých súťažných kategórií prostredníctvom samostatnej podstránky na www.artfilmest.sk S inovovaným názvom festivalu priamo súvisí aj rebranding loga festivalu, ktorý zachováva prvky toho predošlého a súčasne zdôrazňuje výnimočnosť jubilejného 30. ročníka MFF Art Film.Informačný servis