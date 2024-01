Rocková legenda Rod Stewart, milovník futbalu aj influencer oslavuje 79 rokov

O rok vypuknú u Stewartovcov určite fenomenálne oslavy. Dnes totiž legenda rockovej scény Rod Stewart oslavuje svoje 79. narodeniny, ktoré budúci rok zaokrúhli na úctyhodné číslo. Narodil sa 10. januára 1945 v Londýne, no jeho rodinné korene vedú do Škótska. Už od útleho detstva prejavoval svoje hudobné nadanie, rovnako ako aj to futbalové. Po krátkej kariére v londýnskom futbalovom klube Arsenal sa napokon rozhodol vystúpiť na špičku hudobného sveta. A to sa mu podarilo!



Hudobná kariéra a množstvo ocenení

Rod začal svoju hudobnú kariéru v 60. rokoch so skupinou The Jeff Beck Group a Faces, v 70. rokoch prerazil ako sólový umelec so svojimi najslávnejšími hitmi ako „Maggie May“, „Do Ya Think I´m Sexy“ či „Sailing“. Vytvoril svoj vlastný jedinečný štýl, v ktorom spájal rock, pop, folk, no v prvom rade je to jeho rozpoznateľný hlas, ktorým si získal srdcia fanúšikov po celom svete. Rodova schopnosť zaujať poslucháčov energickými rockovými skladbami, ale aj emotívnymi baladami ho predurčila stať sa jedným z najobľúbenejších umelcov svojej generácie. Aby sme dokonale ilustrovali osobnosť Roda Stewarta v hudobnom svete, musíme zmieniť niekoľko významným ocenení, ktoré za svoju kariéru získal. Je držiteľom siedmych cien Grammy, niekoľkých ocenení Brit Award aj American Music Award za najobľúbenejšieho interpreta. Za svoju kariéru sa mu podarilo až dvakrát vstúpiť do Rockenrolovej siene slávy. Okrem množstva hudobných ocenení, mu bol Buckinghamským palácom udelený titul Sir za jeho charitatívne aktivity, ktorými podporuje mladých ľudí pochádzajúcich zo sociálne slabších pomerov.

Rod drží krok s dobou

Rod bol vždy rodinne založený a svoje muzikantské povinnosti sa snažil držať v balanse s tými rodinnými. Darilo sa mu rôzne. Je štyrikrát ženatý a má osem detí. No už 16 rokov žije v šťastnom manželstve s modelkou Penny Lancasterovou. Rodinný život je neoddeliteľnou súčasťou Rodovej identity, často zdieľa spoločné momenty na svojich sociálnych sieťach. Aj napriek svojmu veku dokáže silu týchto médií veľmi šikovne a vtipne využiť pri komunikácii so svojimi fanúšikmi. Na jeho profile nájdete aj zopár zaujímavých komerčných spoluprác. Stále dbá na extravagantné, no elegantné outfity, nemení svoj charakteristický účes a často drží v ruke, ako pravý Škót svoju obľúbenú whiskey. Keď práve celým srdcom nefandí futbalovému klubu Celtics Glasgow, tak určite odovzdáva svoju energiu na koncertnom pódiu. Hoci Rod oslavuje 79 rokov, stále hrá niekoľko desiatok koncertov ročne. Jeho vystúpenia sú mimoriadne populárne nielen pre ikonické skladby, ale aj skvelú show, ktorú Stewart na pódiu vždy vytvorí.

Jeho prvý koncert na Slovensku

Výnimočnou kultúrnou udalosťou bude v roku 2024 koncert Roda Stewarta priamo v Bratislave. "Som skutočne nadšený, že prvýkrát prichádzam vystúpiť pre mojich úžasných priateľov na Slovensku. Zaspievam vám moje najväčšie hity a samozrejme počas večera zažijete veľa vzrušujúcich prekvapení!", teší sa Rod na svoj bratislavský koncert, ktorý odohrá 22. mája na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Rodovi želáme k jeho narodeninám všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a nevyčerpateľný zdroj energie, aby si všetci slovenskí fanúšikovia mohli vychutnať jeho hudobné umenie naživo.

Vstupenky na koncert RODA STEWARTA v Tipos Aréne (Zimný štadión Ondreja Nepelu) v Bratislave dňa 22. 5. 2024 online tu https://www.ticketportal.sk/event/ROD-STEWART?ID_partner=60