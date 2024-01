Mireille Mathieu sa vracia do Bratislavy s novým programom

Francúzska šansoniérka Mireille Mathieu patrí vo svojom žánri medzi najžiarivejšie svetové hviezdy. Tento rok opäť zavíta do Bratislavy, ktorú si veľmi obľúbila a 15. decembra 2024 vystúpi v NTC aréne Bratislava. Novinkou bude nový koncertný program, ktorému bude prispôsobený aj celý repertoár koncertu.

Mireille Mathieu je hviezdou francúzskeho šansónu a patrí medzi interpretov, ktorých publikum miluje po celom svete. Drobná tmavovláska s ofinkou naštartovala svoju hudobnú kariéru piesňami legendárnej francúzskej šansoniérky Edith Piaf. Odvtedy však naspievala stovky originálnych piesní a koncertovala takmer na všetkých kontinentoch. O jej popularite svedčia milióny predaných albumov. Piesne Edith Piaf sú stále neoddeliteľnou súčasťou jej koncertov. Počas svojej neuveriteľnej kariéry naspievala vyše 1 200 piesní v 12 jazykoch a celosvetovo predala cez 200 miliónov hudobných nosičov. Táto svetovo preslávená speváčka spolupracovala s najväčšími hviezdami ako sú Paul Anka, Charles Aznavour, Tom Jones, Julio Iglesias a mnoho ďalších. Jej piesne „Mon Credo,“ „Acropolis Adieu“ či „Santa Maria de la Mer“ sa nezmazateľne zapísali do hudobnej histórie.

Na otázky novinárov, ako sa jej podarilo udržať sa tak dlho na vrchole a aký je jej recept na večnú mladosť odpovedá so skromnosťou a úsmevom:



„Spievanie je ako šport, musíte trénovať každý deň. A to ja robím. Spievam naozaj každý deň a možno vás prekvapí, že mám stále svojich hlasových učiteľov a poradcov. Moja učiteľka spevu je dokonca z odboru opery, pretože práve operní speváci musia mať perfektný hlas v dokonalej kondícii. A ja keď spievam celý koncert naživo, aj môj hlas musí byť v kondícii. A s tým ide ruka v ruke aj telesná kondícia. Nemám žiadnych fitness trénerov, len tých hlasových. Pravdou však je, že sa neprejedám a konzumujem výhradne len jedlo pripravované na pare. A nepijem žiadny alkohol. Avšak predovšetkým robím to, čo milujem - spievam. To je môj recept.“

Speváčka sa do Bratislavy rada vracia, pretože tu má svoje publikum, ktoré pravidelne navštevuje jej koncerty. Mireille Mathieu bude opäť vystupovať v NTC aréne Bratislava.



Slovenské publikum nebude ochudobnené o najväčšie hity Madame Mathieu, takže sa je nepochybne na čo tešiť.

