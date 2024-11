Ročné predplatné na kurzy VITA Academy: Vzdelávajte sa online po celý rok

Prečo sa oplatí ročné predplatné kurzov od VITA Academy?

Učiť vás budú certifikovaní lektori

TOP 10 najobľúbenejších kurzov od VITA Academy

1. SAP I. Začiatočník

2. Python I. Začiatočník

3. Testovanie Softvéru I. Začiatočník

4. SQL I. Začiatočník

5. Java I. Začiatočník

6. Digitálny Marketing

7. Microsoft Excel II. Mierne Pokročilý

8. UX/UI I. Začiatočník

9. Microsoft Power BI

10. Projektový Manažér I. Začiatočník

4.11.2024 (SITA.sk) -VITA Academy prináša výhodu nielen pre individuálnych zákazníkov, ktorí si môžu zlepšiť svoje znalosti a kariérne vyhliadky, ale aj pre firmy a štátne inštitúcie. Na online kurzy pre firmy ponúkame možnosť zakúpiť licencie so zľavami, aby si ich zamestnanci mohli jednoducho a efektívne rozširovať svoje zručnosti. Ročné predplatné všetkých kurzov od VITA Academy je vstupenkou do sveta nekonečných možností vzdelávania. Predstavte si, že máte neobmedzený prístup k viac ako 540 online kurzom, kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení. Tento balík vám umožňuje vybrať si z rôznych oblastí, ako sú IT, manažérske zručnosti, administratíva a ďalšie.Naši tréneri majú viac než 12 rokov praxe a sú priamo certifikovaní tréneri spoločností Microsoft, Google, Oracle či CISCO. Každý kurz je starostlivo navrhnutý tak, aby bol zábavný, pútavý a hlavne praktický. Veríme totiž, že sa najlepšie učí pri reálnych úlohách.K tomu všetkému získateči zdrojové súbory, aby ste mohli svoje znalosti prehĺbiť na maximum. Ročné predplatné vám dáva slobodu vzdelávať sa vo vlastnom tempe a podľa svojich priorít. A čo je najdôležitejšie, všetky kurzy sú akreditované a zamerané na praktické výsledky, čo znamená, že po ich absolvovaní budete pripravení uspieť vo svojej kariére.V rámci ročného predplatného online kurzov od VITA Academy môžete získať nasledujúce kurzy:Online kurz SAP I. Začiatočník od VITA je ideálny pre tých, ktorí majú minimálne alebo žiadne skúsenosti so systémom SAP a chcú sa naučiť základy práce v tomto systéme. Počas kurzu sa naučíte orientovať medzi aplikáciami SAP, pracovať s SAP GUI klientom a simulátorom, a osvojíte si základy používania SAP ERP NetWeaver.Online kurz Python I. Začiatočník je určený pre tých, ktorí nemajú žiadne alebo len základné skúsenosti s programovaním a chcú sa naučiť základy Pythonu. Počas kurzu získate praktické zručnosti v práci s premennými, podmienkami, cyklami a funkciami. Kurz je vhodný pre každého, kto chce začať kariéru v programovaní.Kurzy Testovanie softvéru vás naučia základy manuálneho a automatizovaného testovania, čo vám pomôže zabezpečiť kvalitu softvéru. Získate zručnosti v identifikácii chýb, návrhu testov a používaní populárnych nástrojov ako Selenium a Katalon.Ako prakticky pracovať s databázami a písať dopyty v jazyku SQL? Pre začiatočníkov aj pokročilých sú pripravené kurzy, ktoré pokrývajú všetko od základných dopytov až po optimalizáciu a správu databáz.Kurz Java I. Začiatočník vás uvedie do základov programovania v jazyku Java, kde sa naučíte pracovať s premennými, triedami, objektmi a metódami. Získate praktické zručnosti, ktoré vám umožnia vytvárať jednoduché aplikácie a pochopiť princípy objektovo orientovaného programovania.Kurz Digitálny marketing vás naučí, ako efektívne propagovať produkty a služby online. Získate prehľad o SEO, PPC kampaniach, a sociálnych médiách. Kurz je vhodný pre každého, kto chce zlepšiť svoju online prítomnosť a osloviť širšie publikum.Zistite, ako pracovať s pokročilejšími funkciami a nástrojmi Excelu. V rámci tohto kurzu zvládnete tvorbu zložitejších vzorcov a analýzu dát pomocou funkcií ako VLOOKUP a PIVOT. Kurz je ideálny pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti v Exceli a efektívnejšie pracovať s dátami.Chcete sa naučiť základy dizajnu používateľských rozhraní a užívateľskej skúsenosti. Osvojte si princípy tvorby funkčných a atraktívnych rozhraní pre webové a mobilné aplikácie na kurze UX/UI pre začiatočníkov.Kurz Microsoft Power BI I. vás naučí základy práce s týmto nástrojom na vizualizáciu dát. Získate zručnosti v tvorbe prehľadných reportov a analýze dát z rôznych zdrojov.Naučíte sa základy riadenia projektov, vrátane plánovania, organizácie a sledovania úloh. Osvojíte si kľúčové techniky na úspešné vedenie tímov a projektov. Všetko toto a viac sa naučíte v kurze Projektový Manažér I. Začiatočník.Vedeli ste, že VITA poskytuje rozsiahle video kurzy s priemernou dĺžkou 6-12 hodín a 34 % kurzov má dĺžku 12+ hodín? Ku každému kurzu dávame k dispozícii na stiahnutie rozsiahle materiály (100 až 200 MB). Priamo v kurze je možné klásť otázky lektorom kurzov a k dispozícii je aj chat.Ročné predplatné kurzov od VITA Academy je viac než len vzdelávací program. Je to investícia do vašej budúcnosti. S našimi akreditovanými kurzami a certifikovanými lektormi budete mať po celý rok prístup k top online vzdelávaniu na Slovensku.