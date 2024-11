Spoločnosť SK-NIC prichádza s aukciou unikátnych domén

Prečo práve aukcie?

4.11.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť SK-NIC, správca domény najvyššej úrovne, spúšťa jedinečnú možnosť pre získanie atraktívnychdomén – aukcie! Vďaka tomuto férovému modernému riešeniu máte príležitosť získať domény, ktoré môžu zvýšiť hodnotu vášho online projektu alebo značky. Do aukcie vstupujú domény akoAk ste ambiciózny podnikateľ či hľadáte nové spôsoby, ako sa zviditeľniť na internete, teraz je ten pravý čas sa zapojiť. Spomínané domény sa v slovenskom virtuálnom priestore objavujú úplne prvýkrát. A táto príležitosť sa už nebude nikdy opakovať.Aukčný systém je navrhnutý tak, aby dal rovnakú príležitosť každému uchádzačovi získať atraktívne a originálne domény. V aukciách nerozhoduje či ste fyzická osoba alebo podnikateľ, každý, kto splní podmienky, sa môže zapojiť.Účasť v aukcii je jednoduchá a rýchla. Stačí sa po 1. novembri 2024 zaregistrovať v Aukčnom systéme SK-NIC , vložiť si kredit na aukčnú zábezpeku, pozrieť si domény najbližšie uvoľňované do aukcií a vybrať tú, ktorá najlepšie vystihuje váš projekt alebo podnikanie.Do aukcie sa postupne uvoľní viac ako 300 unikátnychdomén, takže šanca získať názov, ktorý vás osloví, je skutočne vysoká. Prvé domény budú v aukcii od. Každá aukcia bude trvať 7 kalendárnych dní.Také unikátne domény, aké práve idú do aukcií, majú vo svete hodnotu desiatky tisícov až milióny EUR. Je to teda dobrá investícia? Zvážte sami.Unikátne domény zlepšujú viditeľnosť, ale hlavne zapamätateľnosť webových stránok, čo sa v dnešnom konkurenčnom prostredí stáva kľúčovým. Atraktívny názov je totiž viac než len vizitka – je to základný stavebný kameň úspechu, ktorý zaujme a udrží pozornosť vašich zákazníkov. Aukcie domén tak predstavujú príležitosť získať doménu, ktorá sa inak môže zdať nedosiahnuteľná.Či už máte rozbehnutý projekt alebo len začínate, aukcie domén ponúkajú možnosť investovať do budúcnosti vašej značky alebo nápadu a posunúť ich na novú úroveň. Navštívte Aukčný systém SK-NIC , zapojte sa a vybudujte si online identitu, ktorá vám prinesie úspech.Všetky podrobné informácie a pravidlá k aukciám nájdete na adrese https://sk-nic.sk/aukcie/