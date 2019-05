Ročne zomrie až 33.000 ľudí na bakteriálnu infekciu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) – Každý rok zomrie 33.000 ľudí na bakteriálnu infekciu v dôsledku rezistencie na antibiotiká. Odolnosť baktérií na liečbu postupuje oveľa rýchlejšie než vývoj nových liekov. Poukazuje na to Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP) v rámci projektu Lieky s rozumom.uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová. Zdôraznila, že každý šiesty Slovák si antibiotiká, ktoré nedoužíval počas choroby, odloží do domácej lekárničky.Marián Šóth z Asociácie súkromných lekárov SR pripomenul, že antibiotiká sú účinné len pri liečbe ochorení spôsobených baktériami.uviedol s tým, že pacienti často očakávajú "zázračné" vyliečenie a dožadujú sa antibiotík. Podľa Šótha si neuvedomujú, že každé ochorenie si vyžaduje iný druh liečby a na zotavenie je potrebný aj istý čas.Lekár tiež zdôraznil, že domáca lekárnička by mala obsahovať len zopár základných voľnopredajných liekov, teda akúsi prvú pomoc pri akútnom zdravotnom probléme, napríklad pri horúčke či hnačke. Ako dodal, každý zdravotný problém by sa mal riešiť v závislosti od jeho príznakov a poradiť sa pri kúpe lieku s lekárom alebo lekárnikom.Ako Šóth dodal, nesprávnym užívaním totiž môže pacient dosiahnuť nielen neúčinnosť liečby, ale si privodiť aj zbytočné či dokonca závažné zdravotné problémy.