SaS: O nominácii do EK by mala hovoriť vláda aj s opozíciou

Bratislava 18. mája (TASR) - Vláda by mala pri nominácii do Európskej komisie (EK) komunikovať s opozíciou, pretože s vysokou pravdepodobnosťou pár týždňov po nominácii skončí. Tvrdí to opozičná SaS v súvislosti s vyjadrením premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o možnej nominácii Maroša Šefčoviča.Šefčovič sa podľa liberálov počas prezidentskej kampane spreneveril hodnotám, ktoré vyznávajú európski sociálni demokrati i slušní ľudia. Tvrdia, že jeho kampaň bola najnákladnejšia a s nízkym stupňom transparentnosti.dodal predseda SaS Richard Sulík.Nominácia Šefčoviča sa preto môže podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Martina Klusa (SaS) stať problémom pre lídrov Európskej rady a najmä poslancov Európskeho parlamentu, ktorí zloženie Európskej komisie schvaľujú.Premiér Pellegrini vo štvrtok na rokovaní parlamentného európskeho výboru povedal, že vláda zrejme opäť do Európskej komisie nominuje Šefčoviča. Naznačil to podľa svojich slov aj najvyšším predstaviteľom EÚ. Dodal, že ho podporujú aj kolegovia z Vyšehradskej štvorky. Pellegrini poukázal, že Šefčovič by mohol byť jedným z najdlhšie slúžiacich eurokomisárov.Nová Európska komisia sa bude formovať po májových eurovoľbách. V tej súčasnej pôsobí Šefčovič na pozícii podpredsedu pre energetickú úniu.