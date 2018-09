Rodičia ďakujú premiérovi za riešenie situácie so slovenskými triedami

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Rohovce 6. septembra (TASR) – Rodičia z Iniciatívy BKZ ďakujú premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), že sa zaujíma o zriadenie slovenských tried, hoci sa na pondelkovom stretnutí so starostom obce Rohovce (okres Dunajská Streda) Eugenom Horváthom dohodli, že slovenské triedy sa v tomto školskom roku v tamojšej základnej škole zriaďovať nebudú.Ako pre TASR uviedla Beáta Obradovičová za Iniciatívu BKZ, dotknutí rodičia oceňujú záujem predsedu vlády, že si našiel čas na rokovanie so starostom obce Rohovce, a že sa skutočne zaujíma o problém nedostatku slovenských tried v dunajskostredskom regióne. Rodičia oceňujú, že debata bola konštruktívna.uviedli dotknutí rodičia.Oceňujú tiež jasné stanovisko premiéra, že nebude tolerovať, aby sa deti, ktoré sa narodia na južnom Slovensku, nemali možnosť vzdelávať v slovenskom štátnom jazyku. Zároveň si vážia aj fakt, že premiér ubezpečil zástupcov maďarskej menšiny ohľadom nedotknuteľnosti ich práv. Oceňujú prisľúb, že v dohľadnej dobe pôjde do parlamentu novela zákona, ktorá umožní, aby štátne úrady mohli samosprávam nariadiť zriadenie slovenských škôl v situáciách, kedy je to potrebné.Predseda vlády po pondelkovom stretnutí so starostom obce Rohovce podotkol, že legislatívne zmeny by mohli prísť už onedlho, čím sa zmenia podmienky na nadchádzajúci školský rok. Na zmiešaných územiach sa budú musieť obce dohodnúť, v ktorej škole sa bude poskytovať vyučovanie v jazyku menšiny a naopak. Ak sa samosprávy nebudú schopné do určitého dátumu dohodnúť, následne prevezme iniciatívu štát, ktorý za ne rozhodne a proti tomuto rozhodnutiu sa nebudú môcť odvolať. Premiér poukázal i na možnosti zriadenia kontajnerových škôl alebo zriadenia základnej školy v Kvetoslavove či Hviezdoslavove, aby deti odtiaľ dochádzajúce do ZŠ Mateja Bela v Šamoríne odľahčili túto školu. Následne by sa v Šamoríne uvoľnili triedy pre deti z iných obcí.Rodičia v tomto smere založili občianske združenie s názvom Iniciatíva BKZ, prostredníctvom ktorého budú podnikať všetky kroky, ale taktiež organizovať rôzne akcie. Na tieto účely založili aj webovú stránku.