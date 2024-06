Rodičia majú počas prádznin nárok na ošetrovné pri uzatvorení materských škôl. Ako treba postupovať?

Žiadosť o ošetrovné

, ktoré je zverejnené na webovej stránke poisťovne.

Potvrdenie aj od zamestnávateľa

25.6.2024 (SITA.sk) - Rodičia detí, ktorých materské školy budú počas prázdnin uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov, majú nárok na ošetrovné. Týka sa to poistencov, ktorí sa osobne a celodenne starajú o dieťa do jedenásteho roku veku alebo do osemnásteho roku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Sociálna poisťovňa informovala, že na umožnenie čerpania tejto dávky je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb“V žiadosti treba uviesť obdobie, počas ktorého si poistenec uplatňuje nárok na dávku, mená a priezviská dieťaťa, ako aj vyplnenie a podpísanie vyhlásenia na zadnej strane tlačiva.Poistenec musí následne získať potvrdenie od predškolského zariadenia a zamestnávateľa a následne doručiť vyplnenú žiadosť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Nárok na ošetrovné si môže poistenec uplatniť najviac na 14 kalendárnych dní, pričom oprávnenie na dávku z toho istého dôvodu vzniká iba jedenkrát a jednému poistencovi.V prípade zamestnancov je tiež potrebné, aby počas doby poskytovania ošetrovného nedosahovali príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ. Rodičia môžu naďalej využiť nárok na ošetrovné aj z dôvodu ochorenia dieťaťa počas prázdnin, ak si to vyžaduje starostlivosť inej osoby.V tomto prípade vystavuje tlačivo pediater a následne ho rodič potvrdzuje u zamestnávateľa. Aj v tomto prípade je maximálna doba čerpania dávky 14 kalendárnych dní.