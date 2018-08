Rodičia Melanie Trumpovej zložili sľub ako americkí občania

Viktor and Amalija Knavsová na snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. augusta (TASR) - Rodičia prvej dámy Spojených štátov Melanie Trumpovej vo štvrtok zložili prísahu ako americkí občania. Právnik Viktora a Amalije Knavsových uviedol, že slovinský pár zložil občiansku prísahu v New Yorku.Knavsovci dosiaľ žili v Spojených štátoch ako držitelia povolenia na trvalý pobyt, informuje tlačová agentúra AP. Svoju dcéru Melaniu vychovali v slovinskej obci Sevnica. Viktor bol predajcom áut, Amalija pracovala v textilnej továrni.Sľub zložili vo federálnej budove na Manhattane, stráženej políciou ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. Viktor má 74 rokov, teda o dva roky viac ako americký prezident Donald Trump. Amalija má 73 rokov. Ich dcéra Melania je 48-ročná.Prvá dáma, ktorá sa narodila ako Melanija, si meno upravila na Melania Knaussová po tom, ako sa začala venovať modelingu. V roku 1996 sa usadila v New Yorku. Svojho budúceho manžela Donalda Trumpa stretla o dva roky neskôr.Melania získala americké občianstvo v roku 2006. Je prvou naturalizovanou Američankou, ktorá sa stala prvou dámou Spojených štátov. Zároveň je po Jacqueline Kennedyovej iba druhou katolíčkou v úlohe prezidentskej manželky.