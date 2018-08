Dvaja Európania prepustení v Sýrii už pristali v Prahe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha/Berlín 9. augusta (TASR) - Dvaja prepustení spolupracovníci nemeckej mimovládnej organizácie, ktorých Sýria prepustila po niekoľkomesačnom väznení vďaka iniciatíve Česka, pristáli vo štvrtok na palube českého vládneho špeciálu v Prahe.Jedným z nich je nemecký občan, potvrdil veľvyslanec spolkovej republiky v Prahe Christoph Israng, ktorý vyjadril radosť nad tým, že sú obaja prepustení vzhľadom na okolnosti na tom dobre.Podľa slov veľvyslanca by k prepusteniu dvojice v tejto podobe nebolo prišlo bez rýchlej a nebyrokratickej pomocivyplýva zo správy nemeckej tlačovej agentúry DPA.Česká veľvyslankyňa v Sýrii Eva Filipi, ktorej sa podarilo dosiahnuť prepustenie dvojice, je často kritizovaná za to, že má až príliš blízke vzťahy s prezidentom Bašárom Asadom, a najmä opozícia požaduje, aby bolo české zastúpenie v Sýrii zatvorené. Praha má totiž v Damasku ambasádu ako jediná členská krajina EÚ a zastupuje tam i Spojené štáty.Šéf českej diplomacie Jan Hamáček, ktorý na palube vládneho špeciálu absolvoval vo štvrtok let Praha-Damask a späť, uviedol pre DPA, že na oboch prepustených sú evidentné útrapy, ktorými prešli. Rýchle prvotné lekárske vyšetrenie na palube špeciálu však ukázalo, že ani jeden z nich nemá závažné zdravotné problémy.Sýrčania ich údajne zadržali pre podozrenie z ilegálneho prekročenia iracko-sýrskej štátnej hranice. Prepravili ich do väzenského zariadenia pri Damasku.