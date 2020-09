Rodičia už nemajú nárok na pandemické ošetrovné, ak nedajú dieťa do škôlky pre obavu z COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.9.2020 (Webnoviny.sk) - Nárok na pandemické ošetrovné (OČR) od 23. septembra tohto rok už nemá rodič, ktorý nedá svoje dieťa do škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom. Rodičia školákov nemajú nárok na OČR v týchto prípadoch už od 1. septembra tohto roka.Nárok na pandemickú OČR však majú rodičia naďalej vtedy, ak budú škôlky alebo školy alebo ich konkrétne triedy uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu.Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 23. septembra tohto roka. Informoval o tom v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Novelou zákona sa tiež mení systém overovania podmienok nároku na pandemické ošetrovné. Príslušný okresný úrad bude po novom poskytovať informácie Sociálnej poisťovni len o deťoch, ktoré sa nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu.Podľa platnej legislatívy úrad nahlasuje Sociálnej poisťovni informácie o deťoch, ktoré sa na ňom zúčastňujú."Detí, ktoré sa nezúčastňujú vzdelávania, bude menšie množstvo a z tohto dôvodu to pre dotknuté subjekty (napr. školy) bude predstavovať nižšiu administratívnu záťaž," zdôvodnil rezort práce a sociálnych vecí.