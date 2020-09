Sulík: Návrh Európskej komisie má v sebe skryté prerozdeľovanie migrantov (video)

Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede minister hospodárstva SR a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Dodal, že jeho strana odmieta v akejkoľvek forme prerozdeľovanie migrantov.

Dobrovoľný prísľub

„Nový návrh očakáva, že členské štáty nejak dobrovoľne prisľúbia, koľko ľudí zoberú a ak tieto prísľuby budú predstavovať menej ako 70 percent tých ľudí, ktorí prídu do južných krajín, tak sa začne prerozdeľovať,“ povedal Sulík na tlačovej besede.

Návrh EK je podľa Sulíka v niektorých veciach „chytrejší a sofistikovanejší“ ako ten predchádzajúci, a o týchto veciach má podľa neho aj zmysel diskutovať.

„Vieme si predstaviť vecne a rozvážne rokovať o tom, ako pomôžeme tým krajinám, kam tí migranti chodia. Napríklad pri návrate migrantov späť, ak nedostali azyl. Alebo pri evidencii a tak ďalej,“ uviedol predseda SaS.

Spoločná zodpovednosť

Európska komisia v stredu 23. septembra predstavila nové pravidlá v oblasti migrácie a azylu v EÚ, ktoré počítajú so zdieľanou zodpovednosťou členských krajín v týchto otázkach. Predsedníčka EK Ursula von der Leyen sa vyjadrila, že Nový pakt o migrácii a azyle ponúka Európe „nový štart“.

Navrhuje systém, pri ktorom by členské štáty EÚ pomohli zmierniť záťaž krajín, kam prichádza najviac migrantov po mori, ako sú Grécko, Taliansko, Malta a Španielsko, a to spôsobom, že niektorých prijmú aj oni alebo poskytnú ďalší materiál a logistickú podporu.

Štáty, ktoré nebudú ochotné prijať migrantov, by mali na starosti deportácie osôb so zamietnutými žiadosťami o azyl. To by podľa agentúry AP mohlo vyhovovať Rakúsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Slovensku, ktoré dosiaľ odmietali prijať migrantov a utečencov.

