Rodičia už nemusia predkladať úradom práce potvrdenia o návšteve školy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Rodičia už od 1. septembra tohto roka nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy, aby preukázali nárok na prídavok na dieťa. Upozorňuje na to ústredie práce.Prídavky na dieťa budú vyplatené automaticky v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom. Do platnosti totiž vstúpili ustanovenia zákona zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Týka sa to orgánov verejnej moci pri svojej úradnej činnosti. Od septembra sú informačnými systémami verejnej správy aj centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, centrálny register študentov vysokých škôl.objasnilo ústredie práce, ktoré bude získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému ministerstva školstva.upozorňuje ústredie práce.