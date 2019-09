Dokumentárne snímky z Bratislavy 22.augusta 1968, deň po vstupe sovietskych tankov do mesta. Foto: TASR/Miroslav Vojtek Foto: TASR/Miroslav Vojtek

Bratislava 3. septembra (TASR) - Do zoznamu pamätných dní by mohli pribudnúť dva nové. OĽaNO navrhuje vyhlásiť 21. jún ako Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991 a 21. august ako Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968. Predpokladá to ich novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Týmito dvoma dňami je podľa slov predkladateľov vymedzených 23 rokov okupácie Česko-Slovenska.priblížili predkladatelia.Dodali, že v období od januára 1969 do 21. júna 1991 pripravila okupácia o život najmenej 267 Čechov a Slovákov, ďalšie tisíce občanov sa zranili.Poukázali tiež na majetkové a environmentálne škody spôsobené počas okupácie.tvrdia predkladatelia s tým, že morálne škody spôsobené okupáciou, neslobodou a normalizáciou sú nevyčísliteľné.Pripomenuli, že posledný transport so sovietskymi vojakmi bol vypravený 19. júna 1991 z Milovíc a o dva dni neskôr, teda 21. júna, prekročil východnú hranicu Slovenska.dodali predkladatelia.