Pondelok 15.9.2025
Denník - Správy
15. septembra 2025
Rodičovstvo na Slovensku mení kariéry. Kým tcovia stúpajú vyššie, matkám hrozí spomalenie aj nižší plat
„Realita u nás je žiaľ taká, že vo chvíli, keď sa narodí dieťa, kariéra matky obvykle spomalí. Tá otcova môže slobodne stúpať práve preto, že niekto iný sa ...
15.9.2025 (SITA.sk) -
„Realita u nás je žiaľ taká, že vo chvíli, keď sa narodí dieťa, kariéra matky obvykle spomalí. Tá otcova môže slobodne stúpať práve preto, že niekto iný sa zatiaľ stará o deti a domácnosť,“ konštatuje Jitka Kouba, marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment.
Podľa údajov Európskej komisie z roku 2021 pracovalo v EÚ viac než 90 % mužov vo veku 25 – 49 rokov s najmladším dieťaťom mladším ako šesť rokov, no u žien to bolo len 67 %. Na Slovensku je tento rozdiel ešte výraznejší – v roku 2020 pracovalo vyše 80 % otcov, no medzi matkami nedosiahla zamestnanosť ani 40 %. Tento rozdiel je takmer dvojnásobný v porovnaní s európskym priemerom.
„Pre mužov je narodenie dieťaťa často impulzom na vyššiu motiváciu v práci,“ vysvetľuje Kouba, pričom tento fenomén sa označuje ako „fatherhood premium“. Naopak, ženy čelia „maternal penalty“ – rizikám spojeným s dlhou pracovnou prestávkou, pomalším kariérnym postupom a nižšími platmi. Tento efekt sa prejavuje nielen počas rodičovskej dovolenky, ale aj v nasledujúcich rokoch, pričom na Slovensku ho znásobuje možnosť zostať doma až do troch rokov dieťaťa a slabé príležitosti na postupný návrat do práce.
Slovenské matky zostávajú doma dlhšie než je v EÚ bežné, čo odborníčka pripisuje kombinácii dlhšej rodičovskej dovolenky, nedostatku skrátených úväzkov a chýbajúcich jaslí. „V západnej Európe funguje tzv. prechodný model, kde sa rodičia vracajú do práce na čiastočný úväzok medzi 1. a 2. rokom dieťaťa, čo zmierňuje negatívne dopady na kariéru matiek a umožňuje väčšie zapojenie otcov,“ dodáva Kouba.
Na Slovensku je zapojenie otcov do rodičovskej dovolenky stále nízke, hoci podľa prieskumov už takmer každý štvrtý otec zvažuje túto možnosť. „Ak je časť rodičovskej dovolenky neprenosná a vyhradená len pre otcov, muži ju skutočne využijú. A práve to je cesta, ako sa rozdiely v zamestnanosti medzi mužmi a ženami začnú prirodzene zmenšovať,“ zdôrazňuje Kouba.
Firmy môžu situáciu zlepšiť ponukou skrátených úväzkov, flexibilných pracovných režimov a podporou starostlivosti o deti, napríklad príspevkom na jasle alebo zriadením firemnej škôlky. „Ak rodič po niekoľkých rokoch zistí, že sa vrátil na nižšiu pozíciu, naznačuje to, že jeho rodičovstvo je vnímané ako prekážka. To je presne to, čo potrebujeme zo slovenského trhu práce odstrániť,“ uzatvára Jitka Kouba.
Zdroj: SITA.sk - Rodičovstvo na Slovensku mení kariéry. Kým tcovia stúpajú vyššie, matkám hrozí spomalenie aj nižší plat © SITA Všetky práva vyhradené.
