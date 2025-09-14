|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 15.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jolana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2025
Protesty proti „ožobračovaniu“ sa v utorok uskutočnia v 16 mestách, organizujú ich progresívci
Opozičné Progresívne Slovensko organizuje v utorok 16. septembra protesty proti „ožobračovaniu" ľudí. Ako progresívci v tejto súvislosti informovali, ...
Zdieľať
14.9.2025 (SITA.sk) - Opozičné Progresívne Slovensko organizuje v utorok 16. septembra protesty proti „ožobračovaniu" ľudí. Ako progresívci v tejto súvislosti informovali, zhromaždenia sa uskutočnia v 16 mestách vždy o 18:00.
„Som rád, že na náš veľký protest proti konsolidácii pod taktovkou tejto vlády prijali pozvanie predsedovia našich najbližších politických partnerov - SaS, KDH a Demokratov," uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Zámerom zhromaždení je podľa neho ukázať vláde, že nemôže všetko. „Že nemôže ľudí beztrestne ožobračovať, zapredávať mafii, ani ťahať niekam do Ruska. Že jej dni sa krátia a, že ľudia na Slovensku majú alternatívu pre stabilnú, lepšiu vládu,” vyhlásil Šimečka.
Podľa šéfa progresívcov je konsolidácia doslova frontálny útok na zamestnancov, živnostníkov aj podnikateľov. „Na pracujúcich a aktívnych ľudí, ktorí chcú uživiť svoje rodiny. Najprv im zvýšili dane a dusili ich Ficovou drahotou, teraz im zvyšujú odvody a uvrhnú ich do Ficovej chudoby. Tomuto sa musíme na námestiach spoločne postaviť,” doplnil Šimečka.
Zhromaždenia sa konkrétne uskutočnia v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Trnava, Nitra,Trenčín, Bardejov, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Považská Bystrica, Ružomberok, Senica a Spišská Nová Ves.
Zdroj: SITA.sk - Protesty proti „ožobračovaniu“ sa v utorok uskutočnia v 16 mestách, organizujú ich progresívci © SITA Všetky práva vyhradené.
„Som rád, že na náš veľký protest proti konsolidácii pod taktovkou tejto vlády prijali pozvanie predsedovia našich najbližších politických partnerov - SaS, KDH a Demokratov," uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Zámerom zhromaždení je podľa neho ukázať vláde, že nemôže všetko. „Že nemôže ľudí beztrestne ožobračovať, zapredávať mafii, ani ťahať niekam do Ruska. Že jej dni sa krátia a, že ľudia na Slovensku majú alternatívu pre stabilnú, lepšiu vládu,” vyhlásil Šimečka.
Podľa šéfa progresívcov je konsolidácia doslova frontálny útok na zamestnancov, živnostníkov aj podnikateľov. „Na pracujúcich a aktívnych ľudí, ktorí chcú uživiť svoje rodiny. Najprv im zvýšili dane a dusili ich Ficovou drahotou, teraz im zvyšujú odvody a uvrhnú ich do Ficovej chudoby. Tomuto sa musíme na námestiach spoločne postaviť,” doplnil Šimečka.
Zhromaždenia sa konkrétne uskutočnia v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Trnava, Nitra,Trenčín, Bardejov, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Považská Bystrica, Ružomberok, Senica a Spišská Nová Ves.
Zdroj: SITA.sk - Protesty proti „ožobračovaniu“ sa v utorok uskutočnia v 16 mestách, organizujú ich progresívci © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Ukrajinské drony zasiahli ruský chemický závod na Urale
Ukrajinské drony zasiahli ruský chemický závod na Urale