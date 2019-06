Rodina Brodnianská rozvíja remeslo kováčov, vyrába destilačné kotly

Na lazoch nad Krupinou, rodinná firma Jany Brodnianskej tradičným spôsobom vyrábajú medené kotlíky pre pálenice. Na snímke Jana Brodnianská pri destilačných prístrojoch a domácich páleniciach. Krupina 5. júna 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Krupina 5. júna (TASR) – Ojedinelé remeslo, ktoré však na Slovensku nachádza svojich prvých odberateľov iba niekoľko mesiacov, rozvíja už takmer dve desaťročia rodina Brodnianských v objekte niekdajšej školy v Kopaniciach nad Krupinou. Štvorčlenná rodina tam vyrába malé medené destilačné zariadenia na výrobu pálenky všetkého druhu.Špecifickú výrobu kotlíkov, ktorá bola kedysi doménou kováčov, začala rodina rozvíjať od roku 2000, a to z vlastného záujmu a na základe znalostí, ktoré členovia rodiny nadobudli v rôznych obecných a družstevných páleniciach. Keďže ale slovenská legislatíva neumožňovala domáce pálenie, prvotná výroba medených kotlov putovala z Krupiny do zahraničia.hovorí majiteľka prevádzky Medienka Jana Brodnianská.Dizajny a mechanizmy kotlíkov s objemom od 60 do 120 litrov si členovia rodiny sami navrhujú, na chladič majú vlastný patent, v dielni ich vyrábajú a aj hotové distribuujú k odberateľom. Tie do zámoria putujú dokonca lietadlom.pripomína pani Brodnianská.Aj keď by sa na prvý pohľad zdalo, že po zmene slovenskej legislatívy, ktorá umožnila od januára 2019 páliť určité množstvo alkoholu, sa Medienke zvýšia objednávky, podľa pani Jany to nie je celkom tak.konštatuje. Ľudia však podľa nej stále nie sú príliš oboznámení s novou legislatívou a po desaťročiach zákazov u nás dodnes panuje aj veľká opatrnosť či strach. Každopádne, ako jediní oficiálni výrobcovia malých destilačných kotlov na Slovensku očakávajú, že predaj týchto najstarších tradičných remeselných zariadení na výrobu tvrdého alkoholu sa rozbehne aj pod Tatrami.