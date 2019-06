Svetová banka zhoršila prognózu rastu svetovej ekonomiky na tento rok

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. júna (TASR) - Svetová banka zhoršila prognózu rastu globálnej ekonomiky. Ako dôvod uviedla zhoršujúce sa obchodné konflikty vo svete, napätie na finančných trhoch a výrazné spomaľovanie rastu v bohatších krajinách.Banka v utorok (4. 6.) uviedla, že tento rok by svetová ekonomika mala vzrásť o 2,6 %. V januárovej prognóze počítala ešte s rastom na úrovni 2,9 %. Na porovnanie, v minulom roku zaznamenala svetová ekonomika rast o 3 %.uviedla banka. V budúcom roku počíta len s miernym zrýchlením rastu na 2,7 %.S horšou prognózou rastu počíta Svetová banka pri mnohých veľkých ekonomikách, v prípade USA a Číny však ponechala odhad nezmenený. Aj naďalej tak odhaduje rast americkej ekonomiky na úrovni 2,5 % a v prípade Číny na úrovni 6,2 %.Čo sa však týka eurozóny, Svetová banka počíta s rastom ekonomiky len o 1,2 %. V januári odhadovala rast eurozóny na úrovni 1,6 %, pričom vlani vzrástla ekonomika krajín s jednotnou menou o 1,8 %.Vzhľadom na konflikt USA s Čínou očakáva Svetová banka rast svetového obchodu tento rok na úrovni 2,6 %. To je najslabšie tempo rastu medzinárodného obchodu od finančnej krízy v roku 2008.Podľa ekonóma Svetovej banky Ayhana Koseho to síce ešte nie je na paniku, ale banka chce upozorniť, že v prípade pokračovania obchodných konfliktov sa tempo rastu spomalí ešte výraznejšie.povedal Kose. Upozornil, že ak bude obchodný konflikt pokračovať, prognóza rastu pre budúci rok sa môže z hodnoty 2,7 % zmeniť len na 1,7 %.